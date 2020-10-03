Роспатент повторно рассмотрит возражение «Герофарма» против патента Sanofi на инсулин гларгин

Федеральная служба по интеллектуальной собственности повторно рассмотрит возражение Санкт-Петербургской компании «Герофарм» против выдачи патента компании Sanofi на инсулин гларгин. Соответствующее решение принял Суд по интеллектуальным правам 24 сентября.

С чего все началось

В 2017 году «Герофарм» подал возражение против выдачи патента Sanofi № 2564104 на группу изобретений «Композиции инсулинов длительного действия». Роспатент отказал в удовлетворении возражения и оставил патент в силе.

В том же году «Герофарм» обратился в суд с требованием признать недействительным решение Роспатента. Судебные заседания многократно откладывались по обоюдному ходатайству сторон, так как «Герофарм» и Роспатент предпринимали меры для мирного урегулирования спора, следует из материалов дела.

Позиция «Герофарма»

Согласно данным ГРЛС, в России зарегистрировано два препарата Sanofi в рамках одного международного непатентованного наименования «инсулин гларгин», но с разными дозировками: «Лантус СолоСтар» (100 ЕД/мл) и «Туджео СолоСтар» (300 ЕД/мл). В пресс-службе «Герофарма» отметили, что эти препараты содержат одно и то же действующее вещество, одинаковую лекарственную форму в виде раствора для инъекций, одни и те же показания и противопоказания к применению и имеют возможность достижения одинакового терапевтического эффекта. Таким образом, объясняют в компании, патент № 2564104 на инсулин гларгин 300 Ед/Ме защищает не инновационную молекулу, а более высокую дозировку.

«Это – яркий пример так называемых «вечнозеленых» патентов. Такие патенты защищают своих обладателей от конкурентной борьбы, так как продлевают монопольное положение препарата на рынке», — указано в сообщении пресс-службы «Герофарма», поступившем в «ФВ».

В пресс-службе Sanofi «ФВ» сообщили, что компания намерена обжаловать решение суда. «Мы уверены в том, что наше изобретение отвечает всем критериям патентоспособности. Патентная защита на Туджео действует в более 50 странах мира, ни в одной из которых патент не был признан недействительным. Мы намерены отстаивать нашу позицию и защищать патент на Туджео во всех инстанциях», — сказали в пресс-службе.

Кто еще против

Российско-китайская компания «Эндодженикс» в августе 2019 года также подала возражение против выдачи патента Sanofi № 2564104. Однако Роспатент отказал компании в удовлетворении возражения и оставил патент в силе. Согласно данным ГРЛС, «Эндодженикс» владеет удостоверением на «Инсулин гларгин» дозировкой 100 ЕД/мл. «ФВ» направил запрос в «Эндодженикс» с просьбой уточнить, будет ли компания оспаривать решение Роспатента.

Маргарита Грошева

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