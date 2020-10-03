AstraZeneca сможет произвести 3 млрд доз вакцины для профилактики COVID-19

Вице-президент компании сообщил, что компания расширила свои производственные мощности, что позволит ей произвести до трех млрд доз вакцины от COVID-19. Johnson&Johnson в свою очередь намерена поставить в бедные страны 500 млн вакцин.

Британская компания AstraZeneca имеет достаточно производственных мощностей для выпуска трех миллиардов доз вакцин для профилактики COVID-19. Об этом сообщил вице-президент биофармацевтического подразделения компании Радд Доббер на мероприятии ООН, посвященном доступу к вакцинам, передает «РИА Новости».

«Мы расширили наши производственные мощности до трех миллиардов вакцин. Эти мощности позволяют нам обеспечить глобальное снабжение, в том числе поставки в бедные страны…» — приводит агентство слова вице-президента компании.

А представитель Johnson&Johnson на том же мероприятии заявил, что компания готова поставить в бедные страны 500 млн вакцин, начиная с середины 2021 года, также передает «РИА Новости».

Сейчас вакцина, разработанная компанией AstraZeneca, проходит этап клинических исследований. При этом компании пришлось остановить испытания в нескольких странах после того, как у одного из добровольцев обнаружили неврологическое заболевание – поперечный миелит. Исследования возобновили в Великобритании, затем – в Бразилии и ЮАР, по состоянию на 24 сентября испытания вакцины в США все еще не возобновили.

Маргарита Грошева

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