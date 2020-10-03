Немецкая CureVac проведет последний этап испытания вакцины против COVID-19

Немецкая компания CureVac NV начала промежуточные тесты своей экспериментальной вакцины против коронавируса. В IV квартале она планирует развернуть глобальное испытание с участием около 30 тыс. добровольцев.

В ходе испытаний, проходящих в Перу и Панаме, CureVac ввела первому пациенту экспериментальную вакцину против COVID-19. Производитель планирует получить данные о реакции пожилых людей на вакцину в IV квартале .

Глобальное испытание разработчик планирует начать после того, как получит окончательные результаты текущих исследований.

CureVac – одна из нескольких компаний, которые пытаются разработать вакцину от COVID-19. Ее конкуренты, включая Novavax Inc и AstraZeneca, уже проводят заключительные тесты своих потенциальных вакцин.

Ранее CureVac получила финансирование от правительства Германии на сумму около 300 млн долларов. Средства пойдут на ускорение работы.

Николай Соколов

pharmvestnik