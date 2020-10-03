ФАС пояснила порядок проведения повторной закупки медизделий из поливинилхлоридных пластиков

При проведении повторной закупки установление НМЦК с использованием метода сопоставимых рыночных цен согласно ст.22 44-ФЗ не будет расцениваться ФАС России как нарушение.

ФАС разъяснила порядок осуществления закупок медицинских изделий одноразового применения.

Соответствующее письмо размещено на портале ведомства. Формирование начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) на таких закупках имеет ряд функций. Ежегодно в соответствии с методикой рассчитывается средневзвешенная цена, используемая для обоснования НМЦК при закупке таких изделий.

В поступающих в ФАС обращениях указывается, что рыночная ситуация изменилась и реальные цены таких медизделий превышают цены НМЦК, определяемые заказчиком в соответствии с методикой. В связи с этим во многих случаях участники не заявляются и аукционы признаются несостоявшимися. У заказчиков нет возможности обоснования НМЦК исходя из рыночной цены таких изделий.

«Сложившиеся обстоятельства приводят к фактическому срыву закупок социально-значимых медицинских изделий, используемых в ежедневной работе медицинских учреждений», — сообщил заместитель руководителя ФАС России Михаил Евраев.

В письме ведомства указано, что в случае признания закупки несостоявшейся по таким причинам, заказчики вправе провести повторную закупку при сохранении прежних требований и новой НМЦК, обоснованной методом сопоставимых рыночных цен в соответствии со ст.22 44-ФЗ.

Учитывая особую социальную значимость закупок, такие случаи не будут расцениваться ФАС как нарушение со стороны заказчика, отметил Евраев.

Фото: ФАС России

Елена Сидорова

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