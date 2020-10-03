«Р-Фарм» выделил грант МГУ Ломоносова на разработку вакцины от COVID-19

Фармацевтическая компания «Р-Фарм» профинансировала разработку вакцины от коронавируса Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ), рассказал РБК Алексей Репик, председатель совета директоров компании.

Финансирование оформлено в виде гранта биологическому факультету МГУ, он составил 25 млн руб. и был выделен в марте 2020 года. «Мы делаем с ними сейчас вакцину против COVID-19, она в стадии доклинических исследований. Мы финансируем и помогаем с техническими ресурсами — реагентами, материалами», — пояснил Репик.

О том, что МГУ разработал первый прототип вакцины от коронавируса, стало известно в апреле. Как пояснила заведующая кафедрой вирусологии биофака МГУ Ольга Карпова, в рамках заключенного договора с «Р-Фарм» разработка дошла до начальной стадии доклинических испытаний — проверки безопасности и иммуногенности вакцины на мышах. «У мышей вырабатывается хороший иммунный ответ. Хороший титр антител, и, предварительно, анализ безопасности тоже в норме. У нас также наработан материал для полномасштабных доклинических испытаний в рамках проведения исследований на сирийских хомяках и обезьянах», — рассказала Карпова, добавив, что они в настоящее время ожидают финансирования для дальнейших испытаний.

Таким образом получается, что «Р-Фарм» на своих мощностях может начать выпускать сразу четыре вакцины против коронавируса. Напомним, ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сказал, что вакцину «Спутник V», разработанную Центром имени Н.Ф. Гамалеи, с октября—ноября начнут производить компании «Р-Фарм» и «Генериум». Помимо этого, у компании «Р-Фарм» есть соглашение с англо-шведской корпорацией «АстраЗенека», которая ведет разработку вакцины с Оксфордским университетом — в случае ее успешных клинических испытаний «Р-Фарм» будет производить ее в России и станет хабом для поставок английской вакцины на международные рынки с экспортом более чем в 30 стран.

Сам Алексей Репик говорил, что его компания также обсуждает возможность производства еще двух вакцин — Центра «Вектор» и МГУ. «Теоретически, когда мы полностью развернем мощности, мы сможем производить вакцину МГУ и поддерживать другие российские проекты, в том числе «Вектор», — заключил Репик.

gmpnews