Российские препараты на основе фавипиравира рекомендовано внести в список ЖНВЛП

Комиссия Минздрава России дала рекомендацию правительству включить три препарата от коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанные на основе действующего вещества фавипиравир, в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), об этом сообщил помощник министра Алексей Кузнецов, передает «Интерфакс».

«Комиссия Минздрава рекомендовала к включению в список ЖНВЛП трех препаратов на основе фавипиравира — «Арепливир», «Коронавир» и «Авифавир», — сказал Кузнецов

В настоящее время вопрос находится на межведомственном согласовании, и в ближайшее время ожидается, что он будет рассмотрен правительством, добавил собеседник агентства. Он также уточнил, что пациентам с COVID-19, которые лечатся амбулаторно, лекарства выдаются бесплатно, деньги на это выделяются из региональных бюджетов.

Ранее производители сообщали, что намерены продавать лекарства на основе фавипиравира в аптеках по цене около 12 тыс. рублей за упаковку. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обещал снизить цену «Авифавира» до 8 тыс. рублей.

gmpnews