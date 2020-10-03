ФАС уличила фармкомпанию «Ипсен» в антиконкурентных действиях

Федеральное антимонопольное ведомство России (ФАС) выдало фармацевтической компании «Ипсен» предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения Закона о защите конкуренции. Так, не имея на то экономических и технологических оснований, компания отказала ООО «Биотэк» в заключении договора на поставку ряда лекарственных препаратов. При этом она предварительно продлила договоры с другими контрагентами.

В 2019 году компания «Биотэк» несколько раз обращалась к ООО «Ипсен» с официальным предложением о сотрудничестве в части поставки лекарственных препаратов, в том числе в отношении которых фармкомпания занимает доминирующее положение. Также в компанию были направлены необходимые документы для прохождения проверки. Однако она не только каждый раз нарушала сроки их рассмотрения, но и трижды вносила изменения в свою Коммерческую политику. В частности, в её последней редакции значительное изменение претерпел срок давности наличия задолженности для возможности отказа деловому партнёру в сотрудничестве: он увеличился с 12 месяцев до 10 лет. Ссылаясь на просрочки платежей в 2014-2015 годах, ООО «Ипсен» отказало ООО «Биотэк» в заключении с ним контракта.

«Внесение в Коммерческую политику изменений, в период рассмотрения документов ООО «Биотэк», которые значительно ужесточают требования к потенциальным контрагентам, могло быть обусловлено, в том числе, нежеланием ООО «Ипсен» сотрудничать с этим дистрибьютором. При этом компания, занимая доминирующее положение на рынке оптовой реализации лекарственных препаратов с международным непатентованным наименованием «Ланреотид» и «Кабозантиниб» в России, в рамках одних и тех же критериев отбора Коммерческой политики в редакции от 2018 года, продлила договоры на их поставку с иными контрагентами. Согласно положениям Закона о защите конкуренции подобный отказ от заключения договора доминирующего субъекта с контрагентом должен быть обусловлен только экономическими или технологическими причинами [1], которые на дату рассмотрения заявки ООО «Биотэк» отсутствовали», — комментирует Максим Дегтярёв, заместитель начальника Управления контроля здравоохранения ФАС России.

Антиконкурентные действия фармкомпании стали причиной выдачи ей предупреждения со стороны ФАС России. В течение 30-ти дней с момента получения документа ООО «Ипсен» должно выполнить следующие действия:

исключить из разделов последней редакции Коммерческой политики компании положения об основаниях для отказа в заключении дистрибьюторского соглашения с деловым партнёром, которые не соответствуют требованиям антимонопольного законодательства;

повторно рассмотреть заявку ООО «Биотэк» на заключение дистрибьюторского соглашения по ранее представленному пакету документов, и направить проект договора (оферты) либо экономически или технологически обоснованный отказ в заключении договора.

В случае неисполнения указанных действий ФАС России будет вынуждена принять решение о возбуждении дела [2].

[1] п.5 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

[2] ст. 391 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

gmpnews