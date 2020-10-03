Более 40% сотрудников аптек заявили о предпочтении работать с немаркированным товаром

Около 47% представителей аптечного ритейла отмечают, что их организации предпочитают закупать немаркированные лекарства, если есть такая возможность. Почти 13% сотрудников аптек заявили, что работают исключительно с немаркированным товаром. Такие результаты показал опрос, проведенный Аналитическим бюро GMP News в профессиональной сети «Фарма РФ».

Опрос, посвященный итогам внедрения в России обязательной маркировки лекарств, проходил в период с 14 по 23 сентября и стал первым исследованием, проводимым в одном из крупнейших отраслевых сообществ «Фарма РФ». В нем приняли участие 577 представителей аптечных сетей и одиночных аптек из 72 регионов России. Почти 67% респондентов составил топ-менеджмент этих организаций (руководитель, заместитель руководителя, руководитель отдела/подразделения), остальная часть опрошенных пришлась на провизоров и фармацевтов.

Для дополнительной валидизации данных было проведено перевзвешивание («выравнивание») массива по данным выборочного исследования Росстата (учитывалось распределение фармацевтов по субъектам Федерации). Доверительный интервал («погрешность») исследования для данных в целом по России — не более 4%.

Большая часть организаций, в которых задействованы участники исследования, уже работает в системе «Честный знак» (на это указали 71,3% опрошенных). Представители аптек отмечают, что система достаточно часто зависает (75,8%), причем это связано не с проблемами доступа к сети интернет, а именно с работой системы.

Комментируя опрос, российские фармацевты неоднократно указывали на то, что производительность их труда снизилась, так как на данный момент работа в системе маркировки лекарств заметно замедлила отпуск медикаментов покупателям.

По этой причине около 43,4% российских аптек и аптечных пунктов периодически отказывались от закупки маркированных лекарственных средств. Причем в малых населенных пунктах численностью до 10 тысяч человек, доля аптек, периодически отказывавшихся от закупки немаркированных лекарств составляет 72,7%.

Большинство фармацевтов считает, что в реальности обязательная маркировка снизит доступность лекарств для населения (75,8%) и ударит по малым аптекам (72,1%). В большинстве городов России (кроме столиц) респонденты опасаются того, что внедрение обязательной маркировки приведет к усилению крупных аптечных сетей (такого мнения придерживаются 40,2%-51,4% фармацевтов из этих населенных пунктов).

Более 55% респондентов оценили готовность аптечных организаций к работе с обязательной маркировкой как неудовлетворительную. Менее 1% опрошенных оценили готовность этих предприятий к работе в системе «Честный знак» как отличную.

gmpnews