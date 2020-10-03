Минздрав включил фавипиравир в еще одну схему лечения новой коронавирусной инфекции

Фавипиравир разрешен к использованию при лечении легкой формы COVID-19. Соответствующие изменения внесены во Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» Минздрава от 1 октября.

Минздрав России снова обновил Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». В версии 8.1 добавлено применение противовирусных препаратов с международным непатентованным наименованием «фавипиравир» в амбулаторных условиях. Это стало возможно после внесения соответствующих изменений в регистрационные удостоверения препаратов фавипиравира, указано в сообщении пресс-службы Минздрава, поступившем в редакцию.

В восьмой версии рекомендаций, которые вышли в начале сентября, фавипиравир в разделе «Схемы лечения легкой формы заболевания» отсутствовал. Но спустя две недели стало известно о внесении изменений в регистрационное удостоверение двух отечественных препаратов с таким МНН, после чего их использование стало возможно не только в стационарных, но и в амбулаторных условиях. Издание новой версии рекомендаций стало логическим продолжением легитимизации применения препарата у тех, кто лечится дома.

В остальном документ не изменился. Гидроксихлорохин по-прежнему рекомендован при лечении легкой и среднетяжелой форм заболевания.

Фото: mos.ru

Екатерина Погонцева

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