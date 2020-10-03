Regeneron заявила об эффективности своего препарата против коронавируса

Regeneron сообщила об успешных результатах испытаний своего препарата REGN-COV2 — коктейля из антител, который оказался способен снижать концентрацию коронавируса в крови человека. Однако эксперты считают, что для получения одобрения от FDA требуются более продолжительные исследования.

Американская биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals опубликовала данные исследований фазы I/II/III коктейля из антител REGN-COV2 в борьбе против COVID-19. Препарат способствовал снижению уровня коронавируса в крови у инфицированных, не госпитализированных пациентов и их выздоровлению.

275 пациентов, принявших участие в исследовании, получали либо плацебо, либо малую дозу препарата в размере 2,4 грамма, либо большую дозу REGN-COV2 весом 8 граммов. Коктейль антител вводится внутривенно. Испытание началось в июне этого года.

У участников, получивших высокую дозу препатата, через семь дней набладалось значительное снижение концентрации коронавируса в крови по сравнению с группой, принимавшей плацебо. Анализы пациентов, которым кололи малую дозу REGN-COV2, свидетельствовали о незначительном снижении коронавируса в крови. В своем пресс-релизе компания Regeneron не назвала точное количество обнаруженного вируса.

Тем не менее отмечается, что этих результатов недостаточно для того, чтобы Управление по санитарному контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало разрешение на экстренное использование данного препарата.

По словам исследователей, согласно данным испытания, антитела проявляли большую эффективность на пациентах, у которых был обнаружен SARS-CoV-2, но их организм не выработал собственные антитела против вируса. Более того, таким участникам исследования нужна была меньшая доза препарата, которая и привела к более быстрому их выздоровлению.

О получении похожих результатов объявила фармкомпания Eli Lilly, тестировавшая свой препарат, основной которой являются моноклональные антитела. Лекарственное средство компании продемонстрировало снижение уровня коронавируса в крови у пациентов.

Эксперты заявили, что потребуется проведение более длительных исследований, чтобы узнать, способны ли моноклональные антитела лечить пациентов от COVID-19.

Моноклональные антитела – это антитела, разработанные в лаборатории. Их вводят пациентам в рамках специализированного лечения. Такие антитела целенаправленно защищают организм от атаки чужеродными антигенами. REGN-COV2 называется коктейлем, поскольку препарат представляет собой сыворотку на основе сразу двух антител.

Ранее «ФВ» писал, что разработка коктейля из антител REGN-COV2 проходит при содействии швейцарской фармацевтической компании Roche.

Владимир Заболотских

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