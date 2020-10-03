Комитет конгресса США обвинил Celgene и Teva в завышении цен

Комитет американского конгресса выяснил, что компании Celgene и Teva более чем в 20 раз завысили цену на препараты «Ревлимид» и «Копаксон» соответственно. Расследование искусственного роста цен было начато еще в январе 2019 года.

Комитет палаты представителей конгресса США обвинил фармацевтические компании Celgene и Teva в завышении цен на ряд препаратов внутри страны, пишет Bloomberg. Речь идет о препаратах «Ревлимид» (леналидомид), который используется для лечения рака, и «Копаксон» (глатирамера ацетат), назначаемый больным рассеянным склерозом.

Соответствующее расследование было начато комиссией конгресса еще в январе 2019 года.

В отчете по компании Celgene говорится, что цена на препарат «Ревлимид» выросла с момента его появления в продаже в 2005 году 22 раза — с 215 до 719 долларов за таблетку в 2019 году.

После того как Bristol Myers Squibb получила права на «Ревлимид», когда она приобрела Celgene в ноябре прошлого года, компания снова подняла цену на препарат до 763 долларов за таблетку.

В отчете отмечается, что «из-за такого роста цен ежемесячный курс «Ревлимида» сегодня оценивается в 16 023 доллара, что более чем в три раза превышает цену 2005 года».

Комитет конгресса утверждает, что ценовые решения, принятые руководителями Celgene, в том числе бывшим генеральным директором Марком Аллесом, «были почти полностью обусловлены необходимостью достижения целей компании по доходам и плановой прибыли акционеров».

В отчете приводится один случай, когда Аллес «организовал экстренное повышение цен» на «Ревлимид» в 2014 году, чтобы обеспечить достижение компанией квартальных планов по выручке, при этом генеральный директор оправдывает этот шаг, написав: «Я должен рассмотреть все доступные нам законные возможности для улучшения наших (финансовых) результатов».

В отчете также содержится анализ внутренних данных компании, указывающих на то, что «в несколько разных лет руководители Celgene не получили бы своих бонусов, если бы цены на «Ревлимид» в США не увеличились.

В отчете конгресса по поводу компании Teva отмечалось, что с момента начала продажи «Копаксона» в 1997 году компания увеличила цену на терапию рассеянного склероза почти в 10 раз, при этом годовой курс «Копаксона» сегодня стоит почти 70 тысяч долларов по сравнению с менее чем 10 тысячами долларов в 1997 году.

Здесь также комиссия из США провела связь между более высокой стоимостью «Копаксона» и компенсациями и бонусами, выплачиваемыми руководителям высшего звена, отметив, что с 2012 по 2017 год Teva выплатила руководителям более 190 миллионов долларов.

Алексей Петров

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