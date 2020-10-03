ФАС признала ненадлежащей рекламу БАД «Детримакс Бэби»

ФАС признала ненадлежащей рекламу БАД «Детримакс Бэби» компании «Юнифарм». Из рекламы можно было сделать вывод, что речь идет о лекарстве, а не о БАД, полагают в Службе.

Комиссия ФАС России рассмотрела жалобу АО «Акрихин» на рекламу БАД «Детримакс Бэби» и признала ее нарушающей «Закон о рекламе». На медицинской выставке «Здоровье матери и ребенка 2020» участникам раздавали буклет, в котором биодобавка позиционировалась как средство профилактики рахита. Теперь компании грозит административный штраф от 200 до 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ФАС на своем сайте.

Спорная реклама распространялась на XXII Конгрессе педиатров России и публиковалась в издании «Педиатрия». В ней говорилось, что «витамин D3 каждый день в организме ребенка отвечает за профилактику рахита у младенцев, снижение риска простудных заболеваний».

«ФВ» направил запрос «Юнифарм» с просьбой прокомментировать ситуацию.

Екатерина Погонцева

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