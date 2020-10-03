Правительство предложило сохранить 10%-ную ставку НДС для производителей медицинских изделий

Производителям, которые работают под кодом ОКПД2 32.50.50.000, сохранят ставку НДС на уровне 10%. По данным Росздравнадзора, под этим кодом в России выпускается более полутора тысяч наименований изделий. Разработчиком законопроекта выступает Минпромторг, хотя ранее с аналогичной инициативой выступал Минфин.

Правительство предлагает внести изменения в Перечень кодов медицинских товаров в соответствии ‎с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10%. Это делается для гармонизации законодательства и поддержки отечественного производителя, говорится в пояснительной записке к проекту постановления, который 1 октября опубликован для публичного обсуждения на regulation.gov.ru.

В связи с принятием ряда законов с 1 января 2021 года код ОКПД2 32.50.50.000 будет аннулирован. Сегодня под ним зарегистрировано более полутора тысяч медицинских изделий, которые получают налоговые льготы на НДС.

Документ предлагает откорректировать Перечень кодов таким образом, чтобы производители питательных сред для диагностики in vitro, инструментов для имплантирования ортопедических протезов, интраокулярных линз, вакуумных одноразовых пробирок и некоторых других медизделий, которые раньше пользовались налоговыми льготами, могли их сохранить. Изменение не коснется тех, кто регистрировал свою продукцию под этим кодом, но 10%-ной ставкой не пользовался, следует из пояснительной записки.

Обсуждение проекта продлится до 15 октября.

Фото: Екатерина Погонцева



Екатерина Погонцева

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