Вакцина Moderna прошла первые испытания на пожилых добровольцах

Американская компания Moderna опубликовала результаты испытаний вакцины против COVID-19 у добровольцев старшего возраста. В начальной фазе препарат показал переносимость и способность вызывать иммунный ответ.

Экспериментальная вакцина Moderna прошла первую фазу исследований у пожилых, показав хорошую переносимость и способность вызывать иммунный ответ. Об этом сообщает «Медицинский вестник» со ссылкой на публикацию в научном журнале New England Journal of Medicine.

В испытании приняли участие 40 добровольцев старшего возраста, по 20 человек в возрастных группах 56-70 лет и 71 года и старше. Они получали две дозы вакцины с разницей в 28 дней – малые (25 мкг), либо более высокие дозы (100 мкг).

Иммунный ответ на введение вакцины в вышеуказанных возрастных группах оказался схожий с тем, который ранее наблюдался у добровольцев 18-55 лет, пишут исследователи. В дальнейшей третьей фазе испытаний предполагается использование более высокой дозы 100 мкг, так как именно она показала более высокие уровни связывающих и нейтрализующих антител.

Что касается безопасности препарата, нежелательные явления включали слабость, головную и мышечную боль и боль в месте введения препарата, а серьезных нежелательных явлений не обнаружилось. Чаще такие эффекты проявлялись после второй вакцинации.

Moderna приступила к третьей фазе клинических испытаний вакцины против коронавируса в конце июля. К участию планируется 30 тыс. добровольцев, в том числе пациентов с ВИЧ-инфекцией.

Анастасия Теслина

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