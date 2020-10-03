В одной из аптек покупателю выдали чек длиной 3 метра

В одной из аптек Великого Новгорода клиенту, заказавшему 109 упаковок одинакового препарата, выдали чек длиной 3 метра 24 сантиметра. Это произошло из-за правил системы маркировки.
Из-за правил системы маркировки посетитель аптеки получил чек длиной 3 метра 24 сантиметра. Покупатели все чаще сталкиваются с трудностями при получении заказанных лекарств, рассказала «ФВ» исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова.
Согласно процедуре, определенной «Честным ЗНАКОМ», каждая маркированная позиция пробивается отдельно. Нельзя пробить один препарат и умножить его на необходимое количество. В результате в одной из точек Великого Новгорода клиенту, заказавшему 109 упаковок одинакового препарата, выдали чек длиной 3 метра 24 сантиметра.
Руслан Мавлиханов
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