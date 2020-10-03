Китайский препарат оказался эффективен в борьбе с раком носоглотки

Junshi Biosciences объявила об успешных испытаниях своего противоракового препарата «Торипалимаб». Лекарственное средство оказалось эффективным в борьбе с карциномой носоглотки.

Китайская фармацевтическая компания Junshi Biosciences заявила об успешных результатах испытаний своего противоракового препарата «Торипалимаб», который улучшил выживаемость пациентов с рецидивирующими и метастатическими формами рака носоглотки, остановив развитие заболевания. Junshi не опубликовал статистику своих исследований. Известно лишь, что фаза III испытаний длилась два года. В исследования были включены 289 человек, часть из которых получали только химиотерапию, другие проходили комбинированное лечение химиотерапией и «Торипалимабом».

Компания также планирует отправить в регуляторы запрос о получении разрешения на его использование в Китае, а вскоре и других странах. Junshi станет первым фармпроизводителем, который получит одобрение в сфере лечения онкологического заболевания. С ней также конкурируют китайская биофармацевтическая организация Innovent и немецкая компания Merck. Последняя проводит испытания, начавшиеся еще в 2015 году, при участии 233 человек и намеревается обнародовать результаты в конце этого года.

Junshi проверяет эффективность «Торипалимаба» в борьбе против более чем десяти видов рака в рамках 30 испытаний по всему миру. Этот препарат уже рассматривается китайскими регуляторами в качестве средства для лечения рака горла. При этом «Торипалимаб» не оказал никакого действия против двух видов рака, в том числе рака мочевого пузыря.

Рак или карцинома носоглотки – достаточно редкое заболевание, которое может быть вызвано вирусом Эпштейна-Барр. Данный вид рака наиболее распространен в Юго-Восточной Азии и чрезвычайно редко встречается в США и России. По информации Junshi, в Китае за 2018 год было зарегистрировано около 129 000 случаев заболевания карциномой носоглотки. И хотя у многих пациентов этот вид рака легко лечится на ранних стадиях, вероятность прожить еще пять лет у больных с тяжелой формой карциномы носоглотки составляет менее 10%.

Ранее «ФВ» писал, что свою эффективность в борьбе с раком легких продемонстрировал препарат Sotorasib, разработанный компанией AMGen.

Владимир Заболотских

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