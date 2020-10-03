Вакцины против COVID-19 сравнят в одной глобальной сети лабораторий

Коалиция за инновации в сфере готовности к эпидемиям (CEPI) организовала сеть лабораторий для оценки вакцин против COVID-19. Она позволит централизованно проводить прямое сравнение кандидатов, считают в организации.

Сеть лабораторий в Европе, Азии и Северной Америке позволит проводить централизованный анализ образцов из исследований вакцин против COVID-19, рассказала агентству Reuters Мелани Савилл, директор по исследованиям и разработкам вакцин в CEPI.

«С учетом сотен вакцин от COVID-19 в разработке нам необходимо иметь систему, которая может достоверно оценивать и сравнивать иммунный ответ на кандидаты, которые сейчас проходят тестирование», – поясняет Савилл. По ее словам, централизированный подход позволит исключить вариабельность разных лабораторий и провести прямое сравнение вакцин.

Множество отличий в методах сбора и оценки данных являются проблемой, говорит эксперт. Кроме того, ситуацию усложняет использование разработчиками различных технологий – от векторных до мРНК-вакцин, добавила Саввил.

Все разработчики вакцин от COVID-19 смогут воспользоваться сетью лабораторий на бесплатной основе, говорят в CEPI. Пока сеть будет обрабатывать образцы из ранних стадий тестирования, а также первой и второй фазы клинических исследований. В ближайшие месяцы CEPI надеется расширить возможности для анализа данных из третьей фазы исследований.

Изначально сеть будет включать шесть лабораторий – в Канаде, Великобритании, Италии, Нидерландах, Бангладеш и Индии, сообщает Савилл. Полученные результаты будут возвращены разработчикам вакцины, при этом ни CEPI, ни лабораторная сеть не будут владеть этими данными.

Ранее CEPI объявила, что вложила средства в разработку девяти кандидатных вакцин против коронавируса. Мощности для производства этих вакцин могут составить 4 млрд доз ежегодно.

Анастасия Теслина

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