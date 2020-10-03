Американским больницам разрешили закупать «ремдесивир» у Gilead

Министерство здравоохранения США объявило о том, что фармкомпания Gilead и ее дистрибьютор AmerisourceBergen могут продавать больницам страны противовирусный препарат «Велкури» («ремдесивир»), предназначенный для лечения COVID-19. Продажи лекарственного средства стартовали 1 октября.

Министерство здравоохранения и социального развития США (HHS) заявило, что американские больницы теперь имеют возможность закупать ремдесивир, противовирусный препарат от COVID-19, непосредственно у Gilead Science – американской фармацевтической компании-производителя лекарственного средства, и ее дистрибьюторов.

Препарат, получивший торговое название «Велкури», начал продаваться с 1 октября по всей территории Соединенных Штатов наравне с другими медикаментами.

Gilead также заявила, что теперь она способна удовлетворить текущий и будущий спрос США на ремдесивир даже в случае возникновения вспышки заболевания этой осенью. Компания AmerisourceBergen по-прежнему останется единственным дистрибьютором ремдесивира в США до конца этого года.

Препарат один из немногих получил разрешение на экстренное использование от Управления по санитарному надзору пищевых продуктов и медикаментов (FDA) еще в мае для лечения людей, страдающих тяжелой формой COVID-19. Данные испытаний показали, что лекарственное средство способствовало сокращению времени восстановления госпитализированных пациентов. Тем не менее остается недоказанной возможность ремдесивира снижать смертность среди заболевших.

С момента получения разрешения Министерство здравоохранения США организовало ограниченные поставки препарата в государства, имеющие высокие показатели госпитализации.

«ФВ» сообщал, что в России уже началась регистрация ремдесивира, который был представлен в двух лекарственных формах: в виде порошка и концентрата для инфузий. Досье на препарат в Минздрав России подали компании Gilead и Фармсинтез.

pharmvestnik