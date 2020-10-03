Аналитики назвали исчезающие из аптек в 2020 году препараты

За последние 8 месяцев в аптеках стал реже появляться целый ряд препаратов, отметили DSM Group на собственной онлайн-конференции. По данным аналитиков, представленность некоторых брендов на полках упала более чем на 30%.

Аналитики назвали препараты, исчезающие из аптек в 2020 году. Об этом 2 октября на онлайн-конференции «8 месяцев: факторы влияния на аптечный рынок», на которой присутствовал корреспондент «ФВ», рассказала директор отдела стратегических исследований DSM Group Юлия Нечаева.

Как пояснили в компании, препараты уходят из аптек по ряду причин, в частности, переход в другие сегменты (государственный) и проблемы с поставками лекарств в Россию.

Часть производителей перестали выпускать препараты или столкнулись со сложностями в поставках, пояснила «ФВ» Нечаева. Что касается перехода лекарств в другие сегменты, то это связано с повышением их доступности. «Пациенты перестают самостоятельно закупать лп, так как повысилась доступность лекарств в госсегменте», – отметила она.

По данным компании, представленность некоторых препаратов упала на 30% и выше. Лидерами рейтинга по падению с начала года стали бренды «Ранитидин» (-71%), «Тамифлю» (-51%) и «Кромогексал» (- 48%).

Руслан Мавлиханов

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