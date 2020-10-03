В Госдуме обсудят законопроекты о взаимозаменяемости лекарств и компенсации затрат на ЖНВЛП

Госдума и комитеты утвердили примерный план работы на осень. На текущей сессии планируют рассмотреть законопроекты об информировании пациентов о взаимозаменяемых лекарствах, компенсации средств за покупку препаратов ЖНВЛП, а также другие вопросы, касающиеся обращения препаратов.

В Госдуме началась очередная осенняя сессия. Нижняя палата парламента и профильные комитеты уже утвердили примерный план работы.

В повестку первых заседаний сразу вошли законопроекты, касательно информирования покупателей о наличии взаимозаменяемых препаратов и частичного возмещения пациентам средств, потраченных на препараты ЖНВЛП. И хотя, согласно плану, их должны были рассмотреть в сентябре, законопроекты так и не прошли первое чтение.

Осенью в Думе в том числе планируют обсудить проекты об изготовлении лекарств и организации работы аптек. Еще несколько инициатив относительно перерегистрации цен на ЖНВЛП и ввоза в Россию незарегистрированных препаратов только планируют внести в Госдуму.

Маргарита Грошева

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