Genentech и Vaccibody совместно займутся разработкой противораковой вакцины

Биотехнологическая компания Genentech и Vaccibody подписали договор о разработке VB10.NEO, противораковых вакцин на основе неоантигена, предназначенных для борьбы с раковыми опухолями. Согласно соглашению, Vaccibody получит 715 миллионов долларов.

Genentech, дочерняя биотехнологическая корпорация швейцарской компании Roche, заключила лицензионное соглашение с норвежской биотехнологической фирмой Vaccibody о разработке и коммерциализации VB10.NEO, индивидуальных неоантигеновых вакцин для лечения раковых заболеваний. Данный договор объединит глобальные исследования и разработки в области иммунотерапии рака при помощи ДНК-вакцин. Это позволит создать принципиально новый способ лечения индивидуальными противораковыми вакцинами.

Согласно условиям соглашения, Vaccibody получит 200 миллионов долларов США в качестве первоначального аванса. Кроме того, Vaccibody будет иметь право на выплату еще 515 миллионов долларов США по мере реализации этапов деятельности и получения лицензионных платежей за право использования своей разработки в коммерческих целях.

После завершения фазы Ib исследования Genentech понесет все расходы по клинической, нормативной, производственной и коммерциализационной деятельности.

В рамках сотрудничества обе компании займутся разработкой продукта под названием VB10.NEO в клинических испытаниях, которые будут проводиться в США и Европе. VB10.NEO – индивидуальная ДНК-вакцина, направленная на противостояние специфическим антигенам, экспрессирующим опухоль, которые называются неоантигенами, и выработку иммунного ответа. Ее первоначальным разработчиком является компания Vaccibody.

Неоантигены обнаруживаются только в опухолях, поэтому являются идеальной целью для иммунотерапии рака, поскольку иммунная система может распознать эти клетки как чужеродные, оставляя при этом здоровые ткани нетронутыми.

Genentech также хорошо зарекомендовала себя в области иммунотерапии рака, благодаря своему препарату Tecentriq (атезолизумаб), ингибитору PD-L1.

Vaccibody не единственная компания, которая пытается создать противораковую иммунотерапию, направленную на борьбу с неоантигенами. Британская компания NeoPhore и нидерландская Frame Therapeutics пытаются найти способ заставить раковые заболевания производить неоантигены, чтобы сделать возможным соответствующий иммунный ответ. Кроме того, некоторые компании пытаются разрабатывать противораковые вакцины на основе РНК.

Недавно «ФВ» сообщал, что американская компания Pfizer приобрела акции китайского биофармацевтического производителя CStone и лицензию на коммерциализацию противоракового препарата CS1001 (сугемалимаб).

Владимир Заболотских

pharmvestnik