Суд США снял с AbbVie обязательство выплатить штраф в размере 448 млн долларов

В среду Федеральный апелляционный суд отменил постановление, согласно которому AbbVie Inc и ее партнер должны были выплатить штраф в размере 448 млн долларов. Компанию обвиняли в попытке убрать с рынка дженерики блокбастерного препарата AndroGel, замещающего тестостерон. Американский суд отменил решение о взыскании с AbbVie и Besins Healthcare Inc 448 млн долларов. Компании должны были выплатить эту сумму в соответствии с антимонопольным законодательством. Однако представитель третьего окружного апелляционного суда США в Филадельфии заявил, что назначивший выплаты судья нижней инстанции не имел полномочий выносить такое решение. Тем не менее окружной судья Томас Хардиман заявил, что суд низшей инстанции выдвинул обоснованные обвинения против компаний AbbVie и Besins. Он признал их ответственными за монополизацию рынка путем подачи фиктивного, «объективно необоснованного» иска о нарушении патентных прав в 2011 году против компании Perrigo с целью отсрочки производства дженерика AndroGel. Хардиман также восстановил иск FTC, который оспаривает решение AbbVie отозвать аналогичный иск по препарату AndroGel против Teva Pharmaceutical Industries Ltd. AbbVie отменила иск, при этом разрешив израильскому производителю продавать дженерик-версию своего препарата против холестерина TriCor. По мнению FTC, такая сделка является незаконным «обратным платежом», поскольку миллиарды долларов дохода от AndroGel компенсируют AbbVie потери от производства другой компанией дженерика TriCor. Иск FTC стал очередным этапом длительной борьбы регулятора против сделок по принципу «плати за отсрочку», когда производители лекарств платят конкурентам за отсрочку производства более дешевых дженериков в обмен на разрешение патентных исков. Годовой чистый объем продаж AndroGel в США периодически превышал 1 млрд долларов до того, как в 2015 году на рынок США поступили дженерики. Ранее представителя компании AbbVie вызывали в Конгресс США в связи с завышением цен на ряд препаратов. Николай Соколов

