Novartis, Amgen и Mallinckrodt повышали цены на лекарства для выполнения планов продаж

Компании Novartis, Amgen and Mallinckrodt регулярно повышали цены на лекарства для достижения финансовых показателей. В результате некоторые препараты за минувшие годы подорожали в десятки раз.

Американские власти опубликовали расследование ценовой политики ведущих фармкомпаний. Авторы документа приходят к выводу, что цены на препараты росли в зависимости от желания производителей выполнить планы по продажам лекарств.

Так, согласно отчету Конгресса США, ценовая политика Amgen «была вызвана в первую очередь необходимостью достижения все более агрессивных целей по доходам». Это касается ее иммунологического препарата Enbrel и препарата для лечения щитовидной железы Sensipar.

Руководители Mallinckrodt для достижения своих финансовых показателей подняли цены на H.P. Acthar Gel «настолько высоко, насколько это возможно». Novartis значительно повышал цену на препарат от рака Gleevec, при этом не на более чем 10% за один раз, чтобы не беспокоить общественное мнение.

В отчетах также содержится подробный анализ многолетнего повышения цен компанией Celgene, специализирующейся на онкологии, и дженерик-гигантом Teva.

Согласно данным исследования, Novartis, с момента запуска Gleevec в 2003 году, поднял цены на него в 22 раза до 123 тыс. долларов за годовой курс. Компания также применяла несколько «антиконкурентных тактик», чтобы задержать выпуск конкурентных лекарств и минимизировать убытки от запуска дженериков.

В свою очередь с 2002 года Amgen подняла цены на иммунологический препарат Энбрел в 27 раз, в результате чего общий рост цены составил 457%. На препарат Sensipar с 2004 года компания повышала цены в 20 раз.

Кроме того, компания использовала политику «теневого ценообразования», устанавливая цену на Enbrel после того, как это сделает AbbVie со своим препаратом Humira. Таким образом Amgen использовала повышение цен со стороны AbbVie для оправдания своих действия вместо того, чтобы назначать более конкурентную цену.

Mallinckrodt в 2014 году купила компанию Questcor, производящую лекарство Acthar. Поскольку Mallinckrodt также имела права на ближайшего конкурента Acthar Synacthen, конкуренция между ними была практически сведена к нулю.

Также, когда руководство Mallinckrodt рассматривало возможность повышения цен в 2018 году на 7–9,9%, один из руководителей отметил, что «любое повышение цен, очевидно, имеет положительные результаты».

В заключение исследования отмечается, что во всех трех компаниях зарплата высшего руководства зависела от повышения цен на рынке.

Николай Соколов

pharmvestnik