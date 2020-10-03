ЦРПТ упростит приемку препаратов в аптеках с помощью автоматической разагрегации

Оператор системы маркировки «Честный ЗНАК» вводит функционал автоматической разагрегации лекарственных средств. Это позволит решить основную проблему, с которой в последнее время сталкивались аптеки при приемке лекарств.

С 6 октября ЦРПТ запускает функционал автоматической разагрегации лекарственных препаратов. С соответствующей просьбой в начале сентября к оператору системы маркировки обратилась рабочая группа дистрибьюторов при Росздравнадзоре. Введение нового функционала позволит значительно упростить и ускорить приемку лекарств аптеками. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба ЦРПТ.

При отгрузке лекарств производитель агрегирует их в код SSCC (серийный код групповой упаковки), который принимает дистрибутор. Но аптека может заказать несколько упаковок. И если код групповой упаковки не разагрегирован, при обратном акцепте аптечное предприятие не в состоянии принять лекарства, так как система показывает, что они все еще находятся в групповой упаковке (коробе).

Теперь же в этой ситуации система маркировки будет автоматически проверять, числится ли данная упаковка лекарств в коробе. И если короб не разагрегирован, то она будет автоматически изымать упаковку — одну за другой. И пока все они не будут «оприходованы», короб не будет считаться разагрегированным.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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