СП «ХимРара» и РФПИ запатентовало фавипиравир от COVID-19

ООО «Кромис», учрежденное «ХимРаром» и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), запатентовало препарат Авифавир (фавипиравир) как средство от COVID-19, сообщил Роспатент. Фавипиравир – разработка, принадлежащая японской компании Fujifilm. «Кромису» удалось обойти пока действующий патент разработчика на таблетированную форму фавипиравира благодаря более низкому содержанию действующего вещества. ООО «Кромис», учрежденное «ХимРаром» и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), запатентовало препарат Авифавир (фавипиравир) как средство от COVID-19, сообщил Роспатент. Фавипиравир – разработка, принадлежащая японской компании Fujifilm. «Кромису» удалось обойти пока действующий патент разработчика на таблетированную форму фавипиравира благодаря более низкому содержанию действующего вещества.

«Кромис» получил российский патент на композицию с фавипиравиром в качестве средства против COVID-19. Патент действует с мая 2020 года, в бюллетене Роспатента описание изобретения опубликовано в начале сентября.

Композиция в форме таблеток или капсул содержит 43-44% фавипиравира и вспомогательные вещества.

Фавипиравир – не российская разработка. Молекулу создала японская компания Toyama Chemical, приобретенная в 2008 году Fujifilm. Препарат под ТН Avigan был в 2014 году зарегистрирован в Японии для лечения гриппа. Патент на фавипиравир истек в 2019 году, в том числе в России.

При этом у Toyama Chemical до 2030 года действует в России патент на таблетки для терапии или профилактики вирусных инфекций с фавипиравиром. В «Кромисе» указывают, что заявленное содержание фавипиравира в этом патенте – от 50 до 95%, тогда как у «Кромиса» – менее 50%.

Снижение размера частиц фавипиравира в композиции привело к более быстрому высвобождению действующего вещества из таблеток, отмечает «Кромис». Кроме того, удалось улучшить технологические свойства композиции (сыпучесть, прессуемость), повышена однородность дозирования действующего вещества в таблетке, указано в описании.

В России «Кромис» стал первой компанией, зарегистрировавшей фавипиравир как средство от COVID-19 под ТН Авифавир. Всего фавипиравир производят в России три компании – помимо «Кромиса», это «Промомед» (ТН Арепливир) и «Р-Фарм» (Коронавир). Фавипиравир входит в рекомендации Минздрава по диагностике, профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции. Препарат рекомендован при всех формах течения COVID-19 – легкой, среднетяжелой и тяжелой.

Фавипиравир от COVID-19 применяется также в Индии и Китае. Fujifilm рассчитывает зарегистрировать Avigan от COVID-19 в Японии в октябре.