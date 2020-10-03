Цена фавипиравира на госзакупках снизилась после старта розничных продаж

В конце сентября государственные медучреждения закупали фавипиравир от COVID-19 по цене 220-240 рублей за таблетку. Это дешевле, чем еще в начале месяца, когда таблетка обходилась бюджету в 231-308 рублей – по этой же цене фавипиравир с середины сентября продается в рознице. В конце сентября государственные медучреждения закупали фавипиравир от COVID-19 по цене 220-240 рублей за таблетку. Это дешевле, чем еще в начале месяца, когда таблетка обходилась бюджету в 231-308 рублей – по этой же цене фавипиравир с середины сентября продается в рознице.

Первый препарат с фавипиравиром под ТН Авифавир зарегистрировало в России СП «ХимРара» и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) 29 мая 2020 года.

Авифавир обходился бюджету в 550 рублей за таблетку (22 тысячи рублей за упаковку в 40 таблеток), поставлял его в основном «Биотэк», следует из данных госзакупок.

Позднее, 23 июня, свой фавипиравир зарегистрировал «Промомед» (ТН Арепливир), а 6 июля – «Р-Фарм» (Коронавир).

«Р-Фарм» начал поставлять госучреждениям свой препарат по цене 308 рублей за таблетку (15,4 тысячи рублей за упаковку в 50 таблеток). По этой же цене «Биотэк» продавал бюджету Арепливир от «Промомеда».

Тогда снизилась цена, по которой заключались госконтракты на поставку и Авифавира: сначала до 385 рублей (тоже 15,4 тысячи рублей за упаковку), а затем до тех же 308 рублей за таблетку (12,32 тысячи).

Минздрав 17 сентября разрешил двум производителям фавипиравира – «Р-Фарму» и «Промомеду» – продавать препарат в амбулаторных условиях. «Р-Фарм» поставляет Коронавир в розницу по 231 рублю за таблетку (11,55 тысячи рублей), «Промомед» – Арепливир по 308 рублей (12,32 тысячи).

Это повлекло за собой изменение цен и на бюджетном рынке. В конце сентября «Биотэк» поставлял Арепливир по госзаказу уже по 230 рублей за таблетку, а Авифавир минимум по двум контрактам – по 240 рублей.

«Р-Фарм» во второй половине сентября заключал контракты на Коронавир с госучреждениями по цене 231 рубль за таблетку, что соответствует его розничной цене, а среди последних зарегистрированных в единой системе закупок контрактов фигурирует цена 220 рубль за таблетку (11 тысяч за упаковку).

Всего, по данным Vademecum, госучреждения закупили с июня Авифавира на 253 млн рублей, Коронавира – на 241 млн рублей, а Арепливира – на 62 млн рублей.

На стоимость фавипиравира на российском рынке может повлиять несколько факторов. СП «ХимРара» и РФПИ готовится вслед за конкурентами вывести свой Авифавир на розничный рынок, но по цене на треть дешевле конкурентов – 8 тысяч рублей за упаковку. «Дочка» индийской компании Glenmark Pharmaceuticals подала в Минздрав России досье на регистрацию дженерика фавипиравира, который в Индии продается по 75 рупий за таблетку (80 рублей). Кроме того, фавипиравир должны включить в перечень ЖНВЛП, что зафиксирует предельную стоимость препарата.

Фото: kostroma.mk.ru

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