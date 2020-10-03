«Р-Фарм» оказался инвестором разработки вакцины против COVID-19

«Р-Фарм» в марте 2020 года предоставил грант биологическому факультету МГУ на разработку вакцины от COVID-19, находящуюся в стадии доклинических исследований, сообщил основной владелец «Р-Фарма» Алексей Репик. Компания готова производить четыре вакцины от новой коронавирусной инфекции.

«Мы делаем с ними сейчас вакцину против COVID-19, она в стадии доклинических исследований. Мы финансируем и помогаем с техническими ресурсами – реагентами, материалами», – сказал Репик РБК.

Пока проводятся доклинические испытания, пояснила заведующая кафедрой вирусологии биофака МГУ Ольга Карпова: «У мышей вырабатывается хороший иммунный ответ. Хороший титр антител и предварительно анализ безопасности – тоже в норме. У нас также наработан материал для полномасштабных доклинических испытаний в рамках проведения исследований на сирийских хомяках и обезьянах».

По словам Карповой, вакцина будет поливалентной, содержащей несколько антигенов: COVID-19, MERS (ближневосточный респираторный синдром) и универсальный антиген сразу для ряда других коронавирусов, которые еще не прошли межвидовой барьер от животного к человеку. Скорее всего, вакцина будет однодозной.

«Р-Фарм» в октябре-ноябре, по словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, начнет производство вакцины от COVID-19, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Пока препарат выпускается силами самого НИЦ и Alium, входящего в АФК «Система». Планируется, что к производству подключатся также «Генериум» и «Биокад».

Кроме того, «Р-Фарм» заключил соглашение с AstraZeneca по поставкам и производству до стадии ГЛФ вакцины англо-шведской компании. Предполагается, что Россия станет одним из хабов для поставок вакцины на международные рынки.

По словам Алексея Репика, «Р-Фарм» может взяться и за вакцину Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Центр 17 сентября подал досье на регистрацию вакцины в России.