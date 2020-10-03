Минпромторг пересмотрит перечень подпадающих под льготы на НДС медизделий

Министерство промышленности и торговли РФ намерено дополнить перечень медизделий, подпадающих под льготное налогообложение на добавленную стоимость (НДС) при реализации 21 новой категории. Поправки вызваны упразднением кода 32.50.50.000 («Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие») Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) с 1 января 2021 года. Министерство промышленности и торговли РФ намерено дополнить перечень медизделий, подпадающих под льготное налогообложение на добавленную стоимость (НДС) при реализации 21 новой категории. Поправки вызваны упразднением кода 32.50.50.000 («Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие») Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) с 1 января 2021 года.

В частности, Минпромторг намерен дополнить постановление Правительства РФ №688 от 15 сентября 2008 года «Об утверждении перечней кодов медицинских товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов» следующими кодами ОКПД2: противопролежневые подушки (13.92.24.141), среды питательные (20.59.52.150) и реагенты для определения аналитов для диагностики ‎in vitro (20.59.52.195), контейнеры опасных медицинских отходов (25.99.29.140), медицинские матрасы (31.03.12.140), реабилитационные тренажеры (32.30.14.130), офтальмологические инструменты и приспособления (32.50.13.129), инструменты для имплантирования ортопедических протезов (32.50.13.132), анестезиологические наборы (32.50.13.150) и оборудование для подведения анестезиологических и респираторных газов (32.50.21.124), а также дыхательные тренажеры (32.50.13.125).

Помимо этого, в перечень льготной номенклатуры предложено включить интраокулярные линзы (32.50.22.181) и протезы (32.50.22.189), имплантаты для экзопротезирования и фиксирующие системы (32.50.22.191), нейрологические МИ (32.50.50.130), моче- и калоприемники (32.50.50.141) и прочие урологические изделия (32.50.50.149).

В список также войдут медизделия для оториноларинголоии (32.50.50.15), вакуумные одноразовые пробирки (32.50.50.181), средства передвижения и перемещения (32.50.50.179), экраны защиты и ограничители излучения (32.99.11.192).

Льгота на НДС будет применяться в случае, если регистрационные удостоверения на него содержат код, упоминающийся в документе.

Как уточняется в пояснительной записке, изменения позволят сохранить налоговые льготы ‎тем отечественным производителем медицинских изделий, которые получали ‎их ранее, исключив возможность применения указанных льгот по отношению ‎к тем поставщикам, чьи медицинские изделия были зарегистрированы ‎под кодом 32.50.50.000, но не получали льготы до этого.

В случае принятия поправки вступят в силу в течение месяца со дня официального опубликования соответствующего постановления Правительства РФ, но не ранее наступления нового налогового периода.

В июле 2020 года Правительство РФ обязало Минздрав, Минпромторг и Федеральную таможенную службу ежегодно пересматривать перечень медицинских изделий, освобожденных или не облагающихся НДС по другому профильному постановлению Правительства – №1042 от 30 сентября 2015 года.