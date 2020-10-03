В Венесуэлу для проведения испытаний поставлена первая партия вакцины «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о поставке в Боливарианскую Республику Венесуэла первой партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V», созданной на платформе аденовирусных векторов человека — единственной в мире, доказавшей долгосрочную безопасность и эффективность.

Вакцинирование добровольцев в Венесуэле начнется в ближайшие дни в рамках проведения в стране двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования вакцины «Спутник V». Венесуэла стала первой страной Латинской Америки, в которой стартовали клинические исследования вакцины «Спутник V» после ее регистрации в России — в исследовании примут участие 2000 человек.

11 августа вакцина «Спутник V» производства НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации Министерства Здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире.

В настоящее время продолжается пострегистрационное исследование вакцины «Спутник V» с участием 40 тыс. добровольцев. При этом готовность стать добровольцами для участия в исследовании выразили более 60 000 человек. Первые результаты пострегистрационного исследования, как ожидается, будут опубликованы в октябре-ноябре 2020 года.

Заявки на вакцину «Спутник V» поступили от более 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Ранее РФПИ объявлял о достигнутых договоренностях с партнерами в Мексике по поставке 32 млн доз, в Бразилии — до 50 млн доз, а также Индии — 100 млн доз, Узбекистане – до 35 млн доз и Непале – 25 млн доз.

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), заявил:

«Венесуэла стала первой страной в Латинской Америке, принявшей участие в зарубежных клинических исследованиях вакцины «Спутник V». Аналогичные клинические испытания вакцины «Спутник V» проводятся сейчас в Беларуси и планируются в ряде других стран, включая Бразилию, Индию, ОАЭ. В то время как западные производители вакцин опираются на экспериментальные, мало изученные и не проверенные в долгосрочном периоде технологии, сталкиваясь с препятствиями при их клинических испытаниях, «Спутник V» пользуется растущим спросом и доверием во многих регионах мира, включая Латинскую Америку. Вакцина поможет народу Венесуэлы в борьбе с коронавирусом, мы также готовы оказать поддержку и другим партнерами в регионе».

gmpnews