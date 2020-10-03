ГИЛС и НП наградил людей, внесших значительный вклад в развитие GxP-практик

1 октября в рамках V Всероссийской GMP-конференции заместитель главы российского государственного GMP-инспектората Владислав Шестаков вручил знаки отличия ФБУ «ГИЛС и НП» «Высокие стандарты» людям, внесшим неоценимый вклад в развитие лучших стандартов надлежащего качества фармацевтического производства.

Юбилейная Всероссийская GMP-конференция с международным участием запомнится не только онлайн-форматом, но и рядом церемоний награждения: первый день завершился наградами от Минпромторга России рядовых сотрудников за вклад в развитие фармацевтической промышленности и заслуги в реализации мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, а финальный день конференции и ее закрытие прошло под девизом итогов 5 лет мероприятия: награды от ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России получили регуляторы, специалисты, профильные организации, объединения и эксперты, которые стояли у истоков формирования надлежащих производственных практик России и государств-членов ЕАЭС. По словам заместителя главы российского государственного GMP-инспектората, директора ФБУ «ГИЛС и НП» Владислава Шестакова, это те люди, кто внес неоценимый вклад в развитие лучших стандартов и продолжают совершенствовать высокое качество.

«Именно так мы и назвали знак отличия, который будем вручать в рамках GMP-конференции каждый год, — «Высокие стандарты», — пояснил Владислав Шестаков. — И не случайно по форме эта награда напоминает хорошо знакомый вам Государственного знака качества времен Советского союза. Уверен, что обладатели знака «Высокие стандарты» будут с двойной ответственностью соблюдать и развивать все GxP-практики».

Почетным знаком отличия «За внедрение и обеспечение стандартов надлежащего качества фармацевтического производства ЕАЭС» были отмечены:

Джусупова Джаныл Джусуповна, заместитель директора Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Рождественский Дмитрий Анатольевич, начальник отдела координации работ в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Корешков Валерий Николаевич, бывший Член Коллегии (Министр) по вопросам технического регулирования ЕЭК Топчян Акоп Варданович, заведующий кафедры технологии лекарств ЕГМУ, профессор Долголикова Алла Николаевна, главный специалист управления надлежащих производственных практик РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» Асылбеков Нурлыбек Абибуллаевич, заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Шакирова Гульмира Абидиновна, директор Департамента лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения.

Законодательно обязательство фармпроизводителей проходить инспекцию на соответствие правилам GMP в России закреплено с 1 января 2014 года. Однако этому процессу предшествовала работа ряда экспертов и государственных деятелей. В области GMP и всех GxP-практик происходят изменения, обусловленные как совершенствованием производственных процессов, развитием новых технологий, автоматизацией производств, так и внешними вызовами. Именно поэтому экспертный совет принял решение наградить почетным знаком отличия «За обеспечение стандартов надлежащего качества фармацевтического производства»:

Косенко Валентину Владимировну, заместителя руководителя Росздравнадзора Ковалеву Елену Леонардовну, заместителя генерального директора Центра стандартизации лекарственных средств НЦЭСМП Максимкину Елену Анатольевну, директора Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России.

Также знаки отличия «За внедрение и обеспечение стандартов надлежащего качества» были вручены:

Шипкову Владимиру Григорьевичу, исполнительному директору Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Поповой Елене Юрьевне, старшему директору по регуляторным вопросам и политике в области здравоохранения AIPM Завидовой Светлане Спартаковне, исполнительному директору Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Титовой Лилие Викторовне, исполнительному директору СПФО Дараган Надежде Константиновне, председателю координационного совета АФП.

Награды «ГИЛС и НП» Минпромторга России «За внедрение и обеспечение стандартов надлежащего качества» были удостоены и ученые, чья жизнь неразрывна связана с GMP:

Мешковский Андрей Петрович Хабриев Рамил Усманович Береговых Валерий Васильевич Саканян Елена Ивановна Багирова Валерия Леонидовна

«Уверен, что и дальше сегодняшние лауреаты будут внедрять, развивать и формировать высокие стандарты производственных процессов, соблюдение которых – гарантия качества и безопасности находящихся на рынке лекарственных средств, — резюмировал Владислав Шестаков. — А значит, это благополучие человека! Что является не только девизом завершающейся V GMP-конференции, но и конечной целью регуляторов, производителей лекарств, пациентских сообществ».

gmpnews