ГИЛС и НП наградил людей, внесших значительный вклад в развитие GxP-практик

1 октября в рамках V Всероссийской GMP-конференции заместитель главы российского государственного GMP-инспектората Владислав Шестаков вручил знаки отличия ФБУ «ГИЛС и НП» «Высокие стандарты» людям, внесшим неоценимый вклад в развитие лучших стандартов надлежащего качества фармацевтического производства.
Юбилейная Всероссийская GMP-конференция с международным участием запомнится не только онлайн-форматом, но и рядом церемоний награждения: первый день завершился наградами от Минпромторга России рядовых сотрудников за вклад в развитие фармацевтической промышленности и заслуги в реализации мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, а финальный день конференции и ее закрытие прошло под девизом итогов 5 лет мероприятия: награды от ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России получили регуляторы, специалисты, профильные организации, объединения и эксперты, которые стояли у истоков формирования надлежащих производственных практик России и государств-членов ЕАЭС. По словам заместителя главы российского государственного GMP-инспектората, директора ФБУ «ГИЛС и НП» Владислава Шестакова, это те люди, кто внес неоценимый вклад в развитие лучших стандартов и продолжают совершенствовать высокое качество.
«Именно так мы и назвали знак отличия, который будем вручать в рамках GMP-конференции каждый год, — «Высокие стандарты», — пояснил Владислав Шестаков. — И не случайно по форме эта награда напоминает хорошо знакомый вам Государственного знака качества времен Советского союза. Уверен, что обладатели знака «Высокие стандарты» будут с двойной ответственностью соблюдать и развивать все GxP-практики».
Почетным знаком отличия «За внедрение и обеспечение стандартов надлежащего качества фармацевтического производства ЕАЭС» были отмечены:
- Джусупова Джаныл Джусуповна, заместитель директора Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК
- Рождественский Дмитрий Анатольевич, начальник отдела координации работ в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК
- Корешков Валерий Николаевич, бывший Член Коллегии (Министр) по вопросам технического регулирования ЕЭК
- Топчян Акоп Варданович, заведующий кафедры технологии лекарств ЕГМУ, профессор
- Долголикова Алла Николаевна, главный специалист управления надлежащих производственных практик РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»
- Асылбеков Нурлыбек Абибуллаевич, заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения
- Шакирова Гульмира Абидиновна, директор Департамента лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения.
Законодательно обязательство фармпроизводителей проходить инспекцию на соответствие правилам GMP в России закреплено с 1 января 2014 года. Однако этому процессу предшествовала работа ряда экспертов и государственных деятелей. В области GMP и всех GxP-практик происходят изменения, обусловленные как совершенствованием производственных процессов, развитием новых технологий, автоматизацией производств, так и внешними вызовами. Именно поэтому экспертный совет принял решение наградить почетным знаком отличия «За обеспечение стандартов надлежащего качества фармацевтического производства»:
- Косенко Валентину Владимировну, заместителя руководителя Росздравнадзора
- Ковалеву Елену Леонардовну, заместителя генерального директора Центра стандартизации лекарственных средств НЦЭСМП
- Максимкину Елену Анатольевну, директора Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России.
Также знаки отличия «За внедрение и обеспечение стандартов надлежащего качества» были вручены:
- Шипкову Владимиру Григорьевичу, исполнительному директору Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM)
- Поповой Елене Юрьевне, старшему директору по регуляторным вопросам и политике в области здравоохранения AIPM
- Завидовой Светлане Спартаковне, исполнительному директору Ассоциации организаций по клиническим исследованиям
- Титовой Лилие Викторовне, исполнительному директору СПФО
- Дараган Надежде Константиновне, председателю координационного совета АФП.
Награды «ГИЛС и НП» Минпромторга России «За внедрение и обеспечение стандартов надлежащего качества» были удостоены и ученые, чья жизнь неразрывна связана с GMP:
- Мешковский Андрей Петрович
- Хабриев Рамил Усманович
- Береговых Валерий Васильевич
- Саканян Елена Ивановна
- Багирова Валерия Леонидовна
«Уверен, что и дальше сегодняшние лауреаты будут внедрять, развивать и формировать высокие стандарты производственных процессов, соблюдение которых – гарантия качества и безопасности находящихся на рынке лекарственных средств, — резюмировал Владислав Шестаков. — А значит, это благополучие человека! Что является не только девизом завершающейся V GMP-конференции, но и конечной целью регуляторов, производителей лекарств, пациентских сообществ».