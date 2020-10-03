В Рекомендациях по лечению COVID-19 обновлена информация по фавипиравиру

Минздрав России утвердил обновленные Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в новой версии которых описано применение противовирусных препаратов с международным непатентованным наименованием «фавипиравир» в амбулаторных условиях.

Данное нововведение, как сообщается на официальном сайте Минздрава, необходимо было сделать в связи с внесением соответствующих изменений в регистрационные удостоверения препаратов с действующим веществом фавипиравир, разработанных российскими компаниями и получившими регистрацию.

Согласно опубликованному документу, фавипиравир теперь входит в три схемы лечения пациентов с COVID-19, а именно, легких, среднетяжелых и тяжелых форм заболевания.

В Рекомендациях также приведены данные о проведенном в Российской Федерации масштабном клиническом исследовании, в котором оценивались эффективность и безопасность фавипиравира с участием 168 пациентов с легким и среднетяжелым течением COVID-19 (в соотношении амбулаторных и стационарных пациентов 4:1).

«Частота достижения клинического улучшения на 7-й день терапии в группе пациентов, получавших фавипиравир, была практически в 1,5 раза больше, чем в группе сравнения. Доля пациентов с элиминацией вируса в дни 3-й и 5-й дни терапии была выше в группе лечения фавипиравиром, что свидетельствовало о более раннем наступлении элиминации при применении препарата. В когорте стационарных пациентов, получавших фавипиравир, к 28-му дню терапии была выявлена клинически значимая разница по числу разрешившихся случаев по данным КТ ОГК», — указано в документе.

Именно эти данные позволили разрешить применение фавипиравира не только в стационаре, но и в амбулаторных условиях.

gmpnews