Teva выпустила на рынок дженерики препаратов Трувада и Атрипла

Фармацевтическая компания Teva Pharmaceuticals USA (дочерняя компания израильского производителя лекарств Teva Pharmaceutical Industries) объявила о выпуске дженериков препаратов для лечения ВИЧ инфекции TRUVADA®i («Трувада») и ATRIPLA®i («Атрипла»). Дженерики одобрены Администрацией США по продуктам питания и лекарствам (FDA).

Разработчиком обоих оригинальных продуктов является компания Gilead Sciences.

Согласно сообщению Teva, эти дженерики стали дополнением к портфелю из более чем десяти препаратов компании для лечения ВИЧ инфекции, включенных в список основных лекарственных средств Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

По данным фармкомпании, в настоящее время в мире насчитывается 12,6 млн человек с ВИЧ, которые не имеют доступа к необходимой им терапии.

Напомним, что препарат «Трувада» является комбинированным лекарственным средством с фиксированной дозой эмтрицитабина и тенофовира дизонроксила фумарата. Препарат применяется для лечения ВИЧ-1 и ВИЧ-2 инфекции у взрослых в комплексной терапии с другими антиретровирусными препаратами. А препарат «Атрипла» представляет собой комбинированное средство с фиксированными дозами эфавиренза, эмтрицитабина и тенофовира. Назначается для лечения ВИЧ-1 инфекции у взрослых пациентов, получавших комбинированную антиретровирусную терапию более 3 месяцев и имеющих на фоне нее в крови уровень РНК ВИЧ-1 менее 50 копий/мл.

Дженерики, выпущенные компанией Teva, представляют собой комбинированные препараты с профилями безопасности аналогичными оригинальным продуктам:

«Emtricitabine и Tenofovir Disoproxil Fumarate» с предполагаемой ценой в $48,51 за таблетку;

«Efavirenz, Emtricitabine и Tenofovir Disoproxil Fumarate» с предполагаемой ценой $78,86 за таблетку.

Аналитики сообщают, что в первой половине 2020 года объем мировых продаж препарата «Трувада» составил $753 млн, а «Атрипла» — менее $176 млн.

gmpnews