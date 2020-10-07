Москва закупит фавипиравир для амбулаторного лечения COVID-19

Московские пациенты с COVID-19, находящиеся на амбулаторном лечении, смогут за счет регионального бюджета получить препараты с фавипиравиром – Арепливир от «Промомеда» и Коронавир от «Р-Фарма», сообщил в своем блоге мэр Сергей Собянин. Также их обеспечат пульсоксиметрами для оценки уровня кислорода в крови. Московские пациенты с COVID-19, находящиеся на амбулаторном лечении, смогут за счет регионального бюджета получить препараты с фавипиравиром – Арепливир от «Промомеда» и Коронавир от «Р-Фарма», сообщил в своем блоге мэр Сергей Собянин. Также их обеспечат пульсоксиметрами для оценки уровня кислорода в крови.

Решение связано с недавними изменениями – Минздрав 17 сентября одобрил амбулаторное применение Арепливира и Коронавира. Ранее фавипиравир мог применяться только в стационарах.

С 1 октября препарат включен в рекомендации Минздрава по диагностике, профилактике и лечению COVID-19 при легких формах. До этого при легких формах Минздрав рекомендовал принимать гидроксихлорохин или интерферон альфа с умифеновиром.

Фавипиравир в России зарегистрирован тремя компаниями – помимо «Промомеда» и «Р-Фарма», это СП «ХимРара» с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ, ТН Авифавир). Пока разрешение на амбулаторное применение Авифавира не получено, третья фаза исследований препарата не завершена. В РФПИ утверждают, что обратятся за таким разрешением, когда добьются снижения себестоимости препарата, чтобы продавать его на треть дешевле, чем конкуренты.

Розничная цена на Арепливир – 12,32 тысячи рублей, Коронавир – 11,55 тысячи. В РФПИ хотят продавать Авифавир по 8 тысяч.

Фавипиравир скоро может быть включен в перечень ЖНВЛП, в этом случае его предельная цена будет регулироваться государством.

Московским пациентам со среднетяжелым течением болезни будут выписываться антикоагулянты – дабигатрана этексилат (ТН Продакса от Boehringer Ingelheim), ривароксабан (Ксарелто от Bayer), апиксабан (Эликвис от Pfizer).

К 4 октября в Москве выявлено 3 327 новых случаев COVID-19, по России прирост составил 10 499 пациентов.