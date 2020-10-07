Введена в оборот первая серия препаратов, промаркированная на полиграфическом производстве

Снижение производительности фармацевтического оборудования после ввода дополнительных операций по сериализации и агрегации — эта проблема знакома многим производителям лекарственных препаратов. Не всем компаниям удалось организовать полноценный высокотехнологичный рабочий процесс нанесения 2D-кода на вторичную упаковку. Это приводит к росту себестоимости лекарственных препаратов.

Теперь от того, как эту проблему решат игроки фармотрасли, зависит доступность лекарственных препаратов для потребителя. Решением может стать передача операции нанесения средств идентификации поставщику вторичной картонной упаковки.

В июне 2020 года компания «Промис» совместно с производителями лекарственных препаратов успешно завершила пилотный проект по нанесению DataMatrix кода на своих производственных мощностях. Уже в сентябре был выпущен первый тираж промаркированной картонной упаковки для компании «Восток». При этом на территории компании «Восток» прошла фасовка лекарств в картонную упаковку, сериализация и агрегация с передачей всех необходимых отчетов в ИС МДЛП.

«Учитывая небольшие тиражи выпускаемых ЛП, мы приобрели программно-аппаратный комплекс ПроСалекс SE для ручной фасовки. Планировалось наносить 2D-коды на этикетку с помощью аппликатора. Однако летом 2020 года мы увеличили объемы производства. «Промис» предложил оптимальное для нас решение — наносить 2D-коды на вторичную картонную упаковку в процессе изготовления тиража. Таким образом, мы включились в эксперимент и стали пилотным заказчиком. Первые партии лекарственного препарата в настоящее время упаковываются уже в готовую упаковку с DataMatrix и вводятся в гражданский оборот при помощи ПО ПроСалекс Mark2D» , — поделилась опытом заместитель генерального директора ООО «Восток» Надежда Змеева.

«На сегодняшний день далеко не все фармпроизводители смогли установить оборудование для маркировки на каждую из своих линий. У многих крупных игроков остались без внимания линии ручной фасовки лекарств. Требования по вводу в оборот с 1 июля только маркированной продукции распространяются на все препараты независимо от объема и способа выпуска. Наш сервис ПроСалекс Mark2D предназначен в первую очередь для решения задач маркировки мелкосерийных лекарственных препаратов. Мы считаем, что это возможность для наших заказчиков без дополнительных инвестиций и потери производительности выпустить и ввести в оборот лекарства для исключения их дефицита на рынке. Предложением «Промис» уже заинтересовались не только компании с ручной фасовочной линией, но и крупные фармпроизводители. Они уверены, что изготовление и доставка уже промаркированной упаковки позволит увеличить выпуск готового продукта и значительно повысит производительность» , — рассказала исполнительный директор АО «Промис» Валентина Слепнева.

promis.ru

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