Dr Reddy's подала заявку на проведение 3-ей фазы испытаний российской вакцины Спутник V По словам источников, индийская фармацевтическая компания Dr Reddy's Laboratories, расположенная в Хайдарабаде, обратилась к Генеральному контролеру лекарственных средств Индии (Drugs Controller General of India — DCGI) за разрешением на проведение 3-й фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» от COVID-19, передает издание The Economic Times. Индийский фармацевтический гигант сотрудничает с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) для проведения клинических исследований и распространения российской вакцины. Как сообщалось ранее, после получения разрешения регулирующих органов в Индии, РФПИ поставит фармпроизводителю Dr Reddy's 100 млн доз вакцины. «Dr Reddy's Laboratories обратились в DCGI за разрешением на проведение 3-й фазы клинических испытаний, с участием добровольцев, вакцины «Спутник V» от COVID-19, разработанной в России. До выдачи разрешения DCGI проведет техническую оценку заявки», — сказал источник. Источники также рассказали, что это будет многоцентровое слепое рандомизированное контролируемое исследование. В настоящее время в Индии проводится вторая фаза клинических испытаний двух вакцин, разработанных локальными компаниями: Bharat Biotech в сотрудничестве с ICMR, и вторая — Zydus Cadila Ltd. Индийский Институт сыворотки (Serum Institute of India), сотрудничающий с компанией AstraZeneca в производстве вакцины против коронавируса, проводит 2-ю и 3-ю фазы клинических испытаний на людях в Индии вакцины, которая была разработана учеными Оксфордского института. gmpnews