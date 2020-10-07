Реализация просроченных ветпрепаратов обойдется штрафом в 100 тысяч рублей

В сентябре 2020 года Арбитражный суд Ставропольского края привлек к ответственности ООО «Ветеринарные кормовые добавки» и назначил крупный штраф за реализацию просроченных лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

В июле 2020 года Управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике приняло участие в мероприятиях, проводимых сотрудниками Управления ФСБ России по Ставропольскому краю, в отношении ООО «Ветеринарные кормовые добавки». Организация занимается реализацией товаров для животных, в том числе и лекарственных препаратов для ветеринарного применения в г. Лермонтове Ставропольского края.

В ходе проверки было установлено, что лекарственные средства хранились без соблюдения обязательного температурного режима и были просрочены. Препараты не были защищены от воздействия влаги, хранились без герметичной тары.

По сообщению Россельхознадзора, у некоторых лекарственных ветсредств срок годности истек давно (год и более), но они все равно находились на реализации и не были утилизированы. Так, например, антибактериальный раствор для инъекций «Тилозин 50» имел срок годности до декабря 2017 года, а флакон раствора для инъекций антибиотика группы аминоглюкозидов «Гентамицина сульфат 4%» – до апреля 2015 года.

По результатам проведенных мероприятий Управление ФСБ России по Ставропольскому краю в адрес Управления Россельхознадзора направило материалы проверки, на основании которых возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением) в отношении ООО «Ветеринарные кормовые добавки».

Дело было направлено для рассмотрения в Арбитражный суд Ставропольского края. Суд признал ООО «Ветеринарные кормовые добавки» виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

29 сентября текущего года, решение суда поступило в адрес Управления Россельхознадзора.

gmpnews