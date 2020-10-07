Ученые совместили в одной молекуле вещества с противовирусной и антиоксидантной активностью

Сотрудники кафедры органической и биомолекулярной химии Уральского федерального университета (УрФУ) синтезировали гибридные соединения, которые обладают одновременно противовирусными и антиоксидантными свойствами. Препараты на основе новых веществ могут существенно облегчить терапию вирусных заболеваний и и возникновение их осложнений. Результаты сследований опубликованы в журнале Analytical and Bioanalytical Chemistry.

При вирусных заболеваниях в организме может наступить окислительный стресс, связанный с избыточным образованием активных форм кислорода на клеточном уровне. Это провоцирует образование очагов воспаления и различных легочных патологий, осложняющих течение болезни и даже перетекающих в хронические формы. Ученым УрФУ удалось совместить в одной молекуле вещества с противовирусной и антиоксидантной активностью. Прямых аналогов этих соединений сегодня в мире нет.

«Оказалось, что при синтезе данных молекул антиоксидантные свойства по механизму передачи электрона уменьшаются относительно исходного вещества, однако по механизму передачи протона их активность существенно возрастает. Применение препарата с подобным двойным действием может значительно повысить эффективность лечения вирусных заболеваний», — рассказывает доцент кафедры аналитической химии УрФУ Елена Герасимова.

Сотрудники кафедры синтезировали целую линейку соединений, представляющих собой производные азолоазинового ряда с противовирусными свойствами, модифицированные различными полифенольными фрагментами с антиоксидантными свойствами.

Исследование основывалось на данных комплексного антиоксидантного скрининга, позволяющего определить точную роль того или иного вещества в кислородном обмене в организме. По словам ученых, исследования противовирусной активности новых соединений стали возможны благодаря сотрудничеству со специалистами Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

В дальнейшем исследовательский коллектив намерен продолжить лабораторные исследования нового семейства соединений для обнаружения «лидеров» в противовирусной активности, а также исследовать закономерность изменения антиоксидантных свойств при создании гибридных молекул.

gmpnews