ГИЛС и НП представил новые проекты по повышению квалификации фармперсонала

30 сентября в рамках V Всероссийской GMP-конференции с международным участием состоялся круглый стол «Будущее специалистов отечественной фармацевтической отрасли». Участники дискуссии обратили внимание на то, что в сегодняшних быстро меняющихся условиях необходимы не только развитие и совершенствование существующих программ обучения, но и создание новых, включая модели индивидуальных образовательных траекторий. Инструментами для этого могут служить цифровые технологии, производственная практика и стажировки, а также повышение квалификации готовых специалистов и преподавательского состава.

В развитии фармацевтических кадров важны непрерывное обучение, повышение квалификации, а также профессиональная переподготовка. В области GMP это касается специалистов по качеству и инспектората. В данном направлении ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России ведет активную деятельность. Так, еще в 2017-2018 гг. совместно с ВОЗ инспекторы-преподаватели ФБУ «ГИЛС и НП» разработали Программу повышения квалификации инспекторов GMP/GDP (GLO WHO) и провели обучение инспекторов стран-членов ЕАЭС. В 2019 и 2020 годах были разработаны современные инструменты обучения и повышения навыков инспектирования: проект «Виртуальный завод», База-классификатор несоответствий, библиотека GxP. Все эти инструменты доступны в рамках интерактивной web-платформы. Было проведено 7 учебных инспекций, с участием более 30 инспекторов из стран-членов ЕАЭС. Всего в различных совместных мероприятиях по обучению приняло участие более 80 инспекторов ЕАЭС. Более того, сейчас разработаны еще дополнительные программы, в том числе по GLP и проект «Академия надлежащих практик ЕАЭС».

Академия надлежащих практик ЕАЭС

Все инспектораты государств-членов ЕАЭС едины во мнении о необходимости единых подходов к подготовке и обучению инспекторов. Ведь это позволит гармонизировать деятельность фармацевтических инспекторатов ЕАЭС в области применения норм и требований GMP, а также укрепит доверие между национальными инспекторатами. По информации от начальника отдела обучения и развития фармацевтического инспектората ФБУ «ГИЛС и НП» Ивана Гуляева, обучение и профессиональную переподготовку, аттестацию в Академии смогут пройти не только инспекторы ЕАЭС и СНГ, но и специалисты фармотрасли, руководители отделов и специалисты по обеспечению качества.

Солидарная программа обучения

Еще один проект, разработанный для повышения квалификации работающих специалистов, презентованных в рамках GMP-конференции, стал ответом на новую реальность. ФБУ «ГИЛС и НП» и ООО «ФАРМСТРАТЕГИЯ» уже несколько лет реализуют совместную программу содействия внедрению лучших образцов надлежащих практик в российской фармацевтической отрасли. За время существования программы при участи действующих инспекторов «ГИЛС и НП» был проведен 51 семинар для 200 фармацевтических компаний, в которых приняли участие 1 200 человек. Под влиянием пандемии, когда у сотрудников фармпроизводств появилось больше времени на повышение своих компетенций, программа была перепрофилирована в онлайн-формат. В организованных 16 вебинарах приняли участие 296 человек.

Продолжающиеся условия неопределенности и учитывая разный уровень выхода регионов из ограничений, в целях обеспечения равной доступности к обучению для предприятий отрасли, расположенных в России и государствах-членах ЕАЭС ФБУ «ГИЛС и НП» и ООО «ФАРМСТРАТЕГИЯ» разработали солидарную программу обучения. Суть программы заключается в том, что каждый вебинар имеет ядро участников со стороны конкретного заказчика, но при этом компания-заказчик реализуют принцип «открытых дверей»: все заинтересованные фармспециалисты стран ЕАЭС получают возможность подключиться к этому вебинару и принять в нем участие. «В рамках программы запланировано 9 вебинаров по актуальной тематике GMP ЕАЭС», — сообщила заместитель директора по образовательной деятельности ООО «ФАРМСТРАТЕГИЯ» Виктория Гортинская.

Представленные в рамках круглого стола «Будущее специалистов отечественной фармацевтической отрасли» проекты, как для студентов, так и действующих специалистов, призваны повысить уровень компетенций сотрудников фармкомпаний и минимизировать количество замечаний, выявляемых в ходе инспекций производств, которые, по мнению Ивана Гуляева, связаны с недостаточным уровнем профессионализма, профессиональной подготовки сотрудников фармацевтической отрасли. При этом современный фармацевтический рынок заинтересован в квалифицированных и талантливых кадрах по многим направлениям, включая развивающиеся и новые.

gmpnews