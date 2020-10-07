Минпромторг отметил сотрудников фармзаводов за самоотверженный труд в период пандемии

В рамках V Всероссийской GMP-конференции с международным участием состоялась церемония награждения сотрудников фармацевтической отрасли «За вклад в развитие фармацевтической промышленности и заслуги в реализации мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции». Инициатива отметить тех, кто оказался на переднем крае борьбы с пандемией COVID-19, принадлежит Минпромторгу России. Выступая перед участниками конференции первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Анатольевич Цыб, отметил, что сотрудники предприятий внесли неоценимый вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией.

«Сегодня по поручению Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова мы награждаем представителей отрасли, которые боролись и продолжают бороться с пандемией CОVID-19 во всех регионах страны. Каждый из них на своем участке работы проявил свои лучшие профессиональные качества, нередко выходя на работу в двойные смены. Это высококвалифицированные специалисты, каждодневный труд которых направлен на обеспечение пациентов и врачей необходимыми лекарственными препаратами. Спасибо за ваш труд в непростых условиях!» — сказал Сергей Цыб.

Всего почетные грамоты получили 52 человека из более чем 30 компаний и производственных объединений. Это представители самых разных специальностей: директора, руководители подразделений, слесари, аппаратчики, лаборанты, технологи.

Поскольку формат V Всероссийской GMP-конференции и меры, принятые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции не позволили всем присутствовать на церемонии лично, почетные грамоты будут направлены в более чем 20 регионов России, среди которых Ярославская, Новосибирская, Курганская, Свердловская, Курская области, Республики Мордовия и Татарстан, и другие субъекты России.

gmpnews