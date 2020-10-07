Абаканский суд удвоил срок экс-менеджеру «Р-Фарма» Александру Гитеру до 14 лет колонии

Абаканский городской суд вынес обвинительный приговор по делу о взятках при закупках медизделий в Республике Хакасия. С учетом предыдущих сроков, экс-руководитель администрации губернатора Владимир Бызов в общей сложности проведет 16 лет в колонии вместо первоначальных девяти и заплатит штраф в 85 млн рублей, а бывший территориальный менеджер АО «Р-Фарм» Александр Гитер получил 14 лет колонии вместо семи с половиной со штрафом в 80 млн рублей.

Сторона обвинения требовала приговорить Бызова и Гитера к 26 и 23 годам лишения свободы по обвинению в создании организованного преступного сообщества, однако суд посчитал недоказанной вину подсудимых по данному эпизоду и исключил ст. 210 УК РФ из приговора.

Бывший глава «Межведомственного центра организации закупок» Республики Хакасии Игорь Арокин приговорен к девяти годам лишения свободы и штрафу в 350 тысяч рублей, глава отдела медзакупок учреждения Светлана Казаченко получила 4 года 9 месяцев тюрьмы, а сотрудника Сергея Пушнова суд приговорил к четырем годам и семи месяцам тюрьмы.

Секретарь главы администрации республики Владимира Бызова Екатерина Ковалева получила 8,5 лет лишения свободы и была взята под стражу в зале суда. Еще один участник сговора – директор ООО «Аквадез» Евгений Рукосуев получил девять лет лишения свободы со штрафом в 77 млн рублей.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован как стороной защиты, так и обвинения.

Уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении четырех чиновников администрации главы Хакасии и четырех сотрудников подконтрольных им организаций и коммерческих компаний Следственное управление МВД по Республике Хакасия возбудило в 2016 году. Позднее к ним добавились обвинения по ст. 290 УК РФ (взяточничество), а также ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества).

По версии следствия, в 2015 году бывший руководитель администрации главы Республики Хакасия Владимир Бызов создал преступное сообщество «для совершения хищения путем мошенничества в особо крупных размерах бюджетных и внебюджетных денежных средств, выделяемых на осуществление закупок медицинских товаров для нужд государственных бюджетных учреждений здравоохранения и Управления капитального строительства под заранее определенных поставщиков».

Бызов разработал меры конспирации – участники предполагаемого ОПС использовали сим-карты, зарегистрированные на третьи лица, обсуждали деятельность в специальных приложениях и использовали конспиративную лексику. Территориальный представитель «Р-Фарма» Александр Гитер, по мнению следствия, занимался поиском коммерческих организаций для участия в закупках, взаимодействовал с представителями «Межведомственного центра организации закупок», чтобы организовать победу найденных им компаний. Денежная компенсация при этом составляла от 10 до 20% от стоимости тендера.

Всего в период с 1 декабря 2015 года по 27 декабря 2016 года участники ОПС путем обмана похитили свыше 195 млн рублей и получили взятки на общую сумму более 79 млн рублей.

Судебный процесс стартовал в январе 2019 года. Обвиняемыми по делу проходили 10 человек, трое из которых получили условные сроки после заключения досудебных соглашений о сотрудничестве со следствием. Эпизоды дачи взяток были выделены в отдельное производство, в результате Владимир Бызов был осужден на девять лет, а Александр Гитер – на 7,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 3,3 млн рублей. Защита обжаловала приговор, однако Верховный суд Республики Хакасия летом 2019 года оставил приговор без изменений.

В начале августа 2020 года прокуратура в прениях озвучила сроки для подсудимых по основному делу – семи эпизодам получения взяток, мошенничества и создания преступного сообщества: для экс-руководителя администрации главы Республики Хакасия Владимира Бызова – 26 лет лишения свободы со штрафом в размере 360 млн рублей, для бывшего менеджера «Р-Фарма» Александра Гитера – 23 года колонии со штрафом в размере 220 млн рублей, для экс-сотрудника «Межведомственного центра организации закупок» Игоря Арокина – 20 лет колонии строгого режима и штраф в размере 200 млн рублей, для секретаря Владимира Бызова Екатерины Ковалевой – 16 лет лишения свободы и штраф в размере 90 млн рублей.