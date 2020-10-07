РСПП предложил продлить ЕНВД и возможность обращения немаркированных лекарств

РСПП обсудил с представителями разных отраслей вопросы обязательной маркировки. Организация составила перечень предложений по этому вопросу и направила их президенту. В частности РСПП предложил продлить возможность ввода в оборот немаркированных лекарств на полгода, а также продлить действие ЕНВД для аптек.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил письмо президенту Владимиру Путину, в котором сделал несколько предложений по поводу обязательной маркировки товаров. Документ есть в распоряжении «ФВ». В письме уточняется, что РСПП предварительно провел обсуждение с ассоциациями разных отраслей, в том числе с Российской ассоциацией производителей и поставщиков лекарственных средств, изделий и техники медицинского назначения («Росмедпром»).

Ранее о письме РСПП по поводу введения маркировки, адресованное президенту, сообщала «Российская газета».

Лекарства без маркировки

Так, РСПП предлагает продлить разрешение продавать немаркированные препараты до 1 июля 2021 года. Это позволит избежать дефицита лекарств, а также даст возможность производителям, работающим в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП), получать контрольные идентификационные знаки (КИЗы) бесплатно.

Согласно Постановлению Правительства РФ № 995 от 30.06.2020, временные правила ввода в оборот немаркированных лекарств действуют до 1 января 2021 года.

До июля 2021 года также предлагается не применять санкции и штрафы за просрочку с внесением данных в систему или внесение недостоверных данных. В письме отмечается, что сама система работает с перебоями.

К тому же в РСПП предлагают бесплатно выдавать коды на препараты, стоимость которых менее 100 руб. Это поможет сохранить такие препараты на рынке.

Оставить ЕНВД

В организации рассмотрели и меры, касающиеся работы аптек. В частности предложено рассмотреть возможность продления ЕНВД для аптечных учреждений до 2022 года при реализации маркированных товаров, а также организации дополнительного бесплатного обучения аптечных работников при работе с такими препаратами.

В письме отмечается, что сейчас приемка маркированных лекарств занимает 30% всего времени, а отпуск таких препаратов покупателю занимает от 15 до 45 минут. К тому же отмечается, что несетевые аптеки не имеют достаточно сотрудников и технических специалистов, которые позволили бы им минимизировать проблемы при работе с маркированными товарами.

РСПП также предложил создать условия для работы в МДЛП альтернативных операторов на конкурсной основе. К тому же в организации уверены, что необходимо отложить обязательную маркировку для новых видов товаров до 2022 года, так как необходимо время, чтобы проанализировать текущие результаты и сделать вывод об эффективности системы.

Маргарита Грошева

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