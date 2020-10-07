ГК «Фармэко» вручила 1 млн руб. призовых обладателю нового рекорда России в полумарафоне

4 октября на Воробьевых горах при поддержке мэрии Москвы и Москомспорта состоялся заключительный этап проекта «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу — 2020» — полумарафон «Моя столица».

В мероприятии приняли участие более 5 тысяч человек — профессиональных бегунов, спортсменов-любителей и просто приверженцев активного отдыха и здорового образа жизни из 400 городов России, а также из 11 других стран (Азербайджана, Латвии, Мексики, Молдавии, Республики Беларусь, Сербии, Словакии, Украины, Франции, Чехии и Японии). Команда титульного партнера мероприятия ГК «Фармэко» превысила 40 человек. В нее вошли сотрудники компании и члены их семей.

Самым ярким событием мероприятия стал результат полумарафонца Владимира Никитина, претендующий на официальный рекорд России, который оставался неизменным на протяжении 24 лет. Спортсмен пересек финишную черту полумарафона с результатом 1 час 1 минута 9 секунд, что на 6 секунд быстрее, чем у действующего рекордсмена.

Председатель совета директоров ГК «Фармэко» Владимир Бабий поздравил Владимира Никитина с выдающимся результатом и вручил призовые в размере 1 миллиона рублей.

«То, что сегодня Владимир совершил, — это результат огромной работы, к этому рекорду он шел всю жизнь, — отметил Владимир Бабий, поздравляя спортсмена. — Я надеюсь, что таких рекордов еще будет много и Владимир станет примером для многих людей в том, как нужно работать, как нужно бежать, как нужно побеждать. Событие, которое сегодня произошло, выводит полумарафон «Моя столица» на очень высокий уровень в масштабах всей страны».

Помимо награждения победителей дистанций, на финальном старте серии были отмечены 54 спортсмена, которые пробежали все старты проекта «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу» в сезоне 2020 года. Они получили дипломы «За приверженность бегу».

Полумарафон «Моя столица» прошел в Москве в четвертый раз. Он традиционно завершает цикл беговых событий «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу», который с мая по октябрь охватывает более 10 городов России. Проект объединяет любителей бега и здорового образа жизни из разных уголков нашей страны. Забеги проходят по туристическому маршруту «Золотое кольцо» и другим городам России, в которых сохранились значимые памятники истории и культуры, а также уникальные природные объекты.

Источник: «Ирвин 2»

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