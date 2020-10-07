В Томске начнут готовить технологов для биофармацевтических производств

Томский политехнический университет, Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России и Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет (СПХФУ) заключат трехстороннее соглашение о совместной подготовке технологов для биофармацевтических предприятий. Специалистов будут обучать на бюджетной основе.

Научно-образовательный центр им. Н.М. Кижнера Томского политехнического университета (ТПУ) в партнерстве с Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток будут готовить технологов для биофармацевтических производств. Речь идет о выпуске 12—15 специалистов, их подготовка будет осуществляться на бюджетной основе, сообщила пресс-служба Томского политехнического университета в ответ на запрос «ФВ».

Форма обучения – сетевая магистерская программа по направлению «Биотехнология» для специалистов с базовым образованием не ниже бакалавриата («Биотехнология», «Химическая технология») или специалитета (для закончивших обучение до 2014 года по этим же направлениям). Сетевой формат предполагает, что один год студенты будут учиться в Томском политехе, а второй — в Санкт-Петербурге. Первый набор учащихся планируется провести в 2022 году.

Выпускники смогут работать на фармацевтических предприятиях полного цикла, в том числе иностранных. Речь идет о совместных предприятиях, организованных совместно с РФ в странах Карибского бассейна. В релизе вуза особо подчеркивалось, что потребность в таких специалистах есть в компаниях, отвечающих за выпуск вакцин.

«Решение об открытии программы принято в связи с увеличением объема экспорта вакцин, работами в области импортозамещения иммунобиологических препаратов и увеличением в России числа предприятий полного цикла. Пока еще не решен вопрос о том, насколько программа будет «заточена» под производство вакцин. Не исключен вариант программы более широкого спектра для подготовки специалистов в области фармацевтической биотехнологии. В настоящий момент идет анализ содержания учебных планов магистерских программ ТПУ и СПХФУ», — уточнила руководитель Научно-образовательного центра Н.М. Кижнера ТПУ Елена Краснокутская.

Научно-образовательный центр Н.М. Кижнера Томского политехнического университета создан в 2017 году. Одним из направлений научно-образовательной деятельности центра является подготовка специалистов для фарминдустрии — химиков-технологов и биотехнологов. Образовательный процесс базируется на научных исследованиях в области создания новых методов и реагентов для синтеза органических веществ, в том числе лекарственных препаратов и материалов медицинского назначения.

Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток рассматривается как площадка для формирования практических навыков обучающихся в рамках учебно-производственных практик. Кроме того, планируется выполнение магистерских диссертаций по темам НИИ, специалисты НИИ готовы реализовывать некоторые дисциплины и проводить мастер-классы.

«Если говорить в целом о потребностях фармацевтической отрасли в специалистах, она, как и везде, высокая. В программе «Фарма-2020» был отдельный пункт задач, связанных с подготовкой и переподготовкой специалистов. В настоящее время планируется русскоязычная программа для граждан РФ. В дальнейшем — для иностранцев с квотами бюджетных мест», — уточнили в вузе.

Фото: spbniivs.ru

Татьяна Бескаравайная

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