В сети «36,6» назначены новые топ-менеджеры

«Аптечная сеть 36,6» объявила о перестановках в компании. Новыми топ-менеджерами сети стали Мирослав Закусилов и Александр Курилов.

Розничное подразделение ПАО «Аптечная сеть 36,6» провело кадровые перестановки, сообщили «ФВ» в компании. Новое для «36,6» направление по сделкам M&A возглавил Мирослав Закусилов, ранее занимавшийся M&A в «Ригле» и органическим развитием в X5 Retail Group. Финансовым директором назначен Александр Курилов, занимавший аналогичные позиции в фармкомпаниях, входящих в холдинг АФК «Система». До Курилова на этом посту находился Владимир Кондратьев.

Ранее участники рынка рассказывали «ФВ», что в розничном подразделении «36,6» планируется смена ряда топ-менеджеров. 22 сентября «ФВ» писал о том, что Евгения Ламина покинула пост коммерческого директора сети. Ее место занял топ-менеджер Усолье-Сибирского химзавода Сергей Демин.

Смена персонала может быть связана с переменами в составе акционеров компании, считают представители рынка. В 2019 году состав акционероев ПАО «Аптечная сеть 36,6» значительно поменялся после подведения итогов размещения 4,37 млрд дополнительных акций. Также 28 июня 2019 г. Московский кредитный банк объявил, что стал владельцем 19,64%.

Руслан Мавлиханов

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