Хакеры помешали испытаниям вакцины от COVID-19

База данных eResearchTechnology (ERT), компании-разработчика программы для проведения клинических испытаний, была взломана хакерами, требующими денежных средств за разблокировку. Многие компании заявили, что инцидент замедлил ход испытаний, но не стал причиной серьезных проблем.

На филадельфийскую компанию eResearchTechnology (ERT), занимающуюся программным обеспечением, которое используется в клинических испытаниях многих фармацевтических производителей тестов, методов лечения и вакцин от коронавируса, была совершена хакерская атака с целью вымогательства средств. В результате это привело к задержке испытаний.

Покушение на систему безопасности eResearchTechnology началось две недели назад. Сотрудники компании обнаружили, что доступ к данным программы был заблокирован вымогателями, которые требуют выплаты денег взамен на разблокировку. Фармацевтические компании сообщили, что из-за кибератаки им пришлось вести исследование с помощью ручки и бумаги.

Среди компаний, чьи данные были перехвачены, оказались IQVIA, контрактная исследовательская организация, содействующая проведению испытаний вакцины против COVID-19 от AstraZeneca, и Bristol Myers Squibb, фармацевтический производитель, возглавляющий консорциум компаний, разрабатывающих быстрый тест на наличие коронавируса. В IQVIA отметили, что проблема не была серьезной для компании, поскольку своевременно была сделана резервная копия данных.

В заявлении ERT не говорится, сколько испытаний пришлось приостановить вследствие хакерской атаки. Программное обеспечение компании используется в испытаниях лекарственных средств в странах Европы, Азии и Северной Америки. 75% препаратов, испытания которых проводились с использованием программы от ERT, были одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). В качестве меры безопасности ERT отключила свои системы, пригласила внешних экспертов по кибербезопасности и уведомила Федеральное бюро расследований США. Системы снова начнут свою работу в эту пятницу.

Руководство отказалось рассказать, выполнила ли компания требования хакеров. Также до сих пор неизвестно, кто стоит за атакой.

Атака на ERT произошла после взлома базы данных Universal Health Services, крупной сети больниц с более чем 400 филиалами, многие из которых находятся в США.

Ведущие фармацевтические организации Pfizer и Johnson & Johnson, работающие над разработкой вакцины от коронавируса, заявили, что кибератака никак не повлияла на их испытания.

Ранее «ФВ» писал, что FDA расширило расследование случая заболевания поперечным миелитом одного из участников испытаний вакцины от коронавируса, проводившихся компанией AstraZeneca.

Владимир Заболотских

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