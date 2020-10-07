В «Биотэк» подтвердили бесперебойность поставок фавипиравира

В аптеки с 21 сентября поступил лекарственный препарат фавипиравир для лечения коронавирусной инфекции. Ранее он отпускался лишь пациентам в условиях стационара. После разрешения Министерства здравоохранения РФ, фавипиравир стало возможным приобрести в аптечных организациях исключительно по назначению врача и с учетом всех противопоказаний.

Соответствующие изменения внесены в регистрационные удостоверения двух отечественных препаратов. Одним из них стал фавипиравир производства компании «Промомед». Дистрибуцией препарата занимается ГК «Биотэк».

С июня нынешнего года «Биотэк» обеспечила препаратами МНН фавипиравир большую часть лечебных учреждений нашей страны, в которых находятся на лечении пациенты с коронавирусной инфекцией, сообщили в группе компаний. Всего за это время было реализовано более 60 тысяч упаковок (в каждой – 40 таблеток по 200 мг действующего вещества). «Биотэк» поставляет препарат в свои аптечные сети, расположенные сразу в нескольких городах России, включая Москву, Ростов, Пензу, Шахты, Самару, Нижний Новгород и Киров. Также его поставляют и в другие ведущие аптечные сети страны и отгружают крупным аптечным дистрибьюторам.

В обновленной редакции Временных методических рекомендаций Минздрава РФ от 01 октября 2020 г. фавипиравир входит в три схемы лечения пациентов с COVID-19: легких, среднетяжелых и тяжелых форм заболевания.

«В приоритете компании «Биотэк» – дальнейшее осуществление бесперебойных поставок препарата, как в лечебные учреждения, так и в аптечные организации, в рамках комплексных мер, предпринимаемых нашим холдингом в борьбе с коронавирусной инфекцией, – сообщила вице-президент компании «Биотэк» Надежда Канушкина. – Сегодня как никогда важна слаженная работа всех участников фармацевтического рынка и системы здравоохранения для обеспечения защиты здоровья граждан нашей страны».

Она также подчеркнула, что изначально стоимость препарата составляла свыше 20 тысяч рублей за упаковку, но сегодня удалось снизить цену до 12 320 рублей на полке в аптеке. «Мы полагаем, что это не предел, – заявила Надежда Канушкина. – «Биотэк» совместно с партнерами продолжит делать все необходимое для дальнейшего обеспечения нужд здравоохранения столь необходимой лекарственной продукцией и повышения ее доступности для россиян».

Источник: ГК «Биотэк»

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