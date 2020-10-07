Правовое управление ГД предложило доработать законопроект о корректировке полномочий Минздрава

При исключении полномочий Минздрава по установлению порядка проведения исследования для доказательства отсутствия влияния разных вспомогательных веществ на безопасность и эффективность лекарств у заявителей возникнут сложности с выполнением данной обязанности.

Правовое управление Госдумы подготовило заключение на законопроект № 1002440-7«О внесении изменения в статью 18 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств», внесенного Правительством РФ. Документ размещен на портале sozd.duma.gov.ru.

Законопроектом предусматривается исключение полномочия Минздрава России по утверждению порядка проведения исследования лекарственного препарата для доказательства отсутствия влияния разных вспомогательных веществ или устройств на безопасность и (или) эффективность воспроизведенного лекарственного препарата. Это необходимо для гармонизации национального законодательства Российской Федерации с правом Евразийского экономического союза.

В заключении указано, что при принятии законопроекта в представленной редакции у заявителя при осуществлении установленной Федеральным законом обязанности проведения исследований, указанных в изменяемой норме, возникнут сложности с выполнением этой обязанности, поскольку действующий механизм реализации обязанности будет исключен, а новый не предложен.

«В этой связи, по нашему мнению, из Федерального закона как национального нормативного правового акта следует не просто исключить механизм реализации обязанности на национальном уровне, а уточнить законопроект, внеся в него указание на распространение на изменяемую норму действия актов, составляющих право Евразийского экономического союза», — указано в заключении правового управления Госдумы.

В соответствии с Правилами регистрации и экспертизы лекарств, утвержденными решением Совета ЕЭК № 78 от 3.11.2016, любое новое вспомогательное вещество подлежит отдельной оценке в отношении его безопасности.

Елена Сидорова

pharmvestnik