Индийская компания запустила в продажу противодиабетические таблетки

Zydus Healthcare начала продавать свой препарат дапаглифлозин, показанный при сахарном диабете второго типа, в качестве дополнения к диете, физическим упражнениям и отказу от курения. Лекарственное средство продается на территории Индии с дозировкой 10 и 5 мг по цене 17 рупий (18 рублей) и 14 рупий (15 рублей) соответственно.

Индийская фармацевтическая компания Zydus Healthcare запустила в продажу дапаглифлозин, генерический антидиабетический препарат в форме таблеток под торговой маркой «Дапаглин». Об этом стало известно из опубликованного сообщения компании.

Дапаглифлозин вышел в продажу на территории Индии с дозировкой 10 и 5 мг по цене 17 рупий (18 рублей) и 14 рупий (15 рублей) соответственно до истечения срока действия патента на препарат. В компании заявили, что стремятся сделать препарат максимально доступным для населения и продают его за треть стоимости.

Препарат принимается один раз в день и показан в качестве дополнения к диете и физическим упражнениям для повышения контроля за уровнем глюкозы в крови у взрослых с сахарным диабетом второго типа.

Дапаглифлозин относится к новому классу лекарственных средств, которые называют ингибиторами натрий-глюкозного котранспортера второго типа (SGLT2). Препарат снижает уровень сахара в крови, заставляя почки избавляться от большего количества глюкозы в моче.

В Индии на данный момент проживают около 77 миллионов людей, страдающих от сахарного диабета различного типа. «Дапаглин», доступный по низкой цене, позволит эффективно бороться с этим заболеванием в стране.

Ранее «ФВ» писал, что эксперты FDA обнаружили на асептическом производстве индийской компании Panacea Biotec нарушения. Предприятие было обвинено в неспособности определять наличие микробов на одном из заводов. Это поставило под сомнение качество продукции, которая поставляется в том числе и в Россию.

Владимир Заболотских

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