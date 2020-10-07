Компанию Teva вновь обязали выплатить GSK 235 миллионов долларов

Teva обязана выплатить компании GlaxoSmithKline (GSK) 235 миллионов долларов за нарушение патентных прав на лекарство для сердца. Ранее дженериковой компании удалось добиться отмены решения суда, однако сейчас оно снова вступило в силу.

Федеральный окружной апелляционный суд США в пятницу отменил последнее решение судьи в пользу Teva. Теперь компания должна выплатить GSK 235 миллионов долларов за нарушение патентов на лекарство для сердца Coreg.

В комментарии для журнала Insurance Journal Teva заявила, что разочарована и будет подавать апелляцию, а также предоставит новые аргументы для суда. В свою очередь GSK заявила, что довольна этим решением.

Предпосылки для дела сложились в 2007 году, когда компания Teva выпустила дженерик под названием Coreg. В течение нескольких лет компания могла продавать дженерик только по двум из трех утвержденных для Coreg показаний. Но в 2011 году FDA обязало Teva добавить третье показание для препарата к его брендовой этикетке — застойную сердечную недостаточность.

Однако патент GSK на застойную сердечную недостаточность истекал только в 2015 году. В судебном иске GSK обвиняла Teva в попытке убедить врачей прописывать препарат при застойной сердечной недостаточности до истечения этого срока. Жюри встало на сторону британской фармацевтической компании и в 2017 году вынесло вердикт на сумму 235 миллионов долларов.

В свою защиту Teva утверждала, что никогда не рекомендовала свой дженерик при застойной сердечной недостаточности. В итоге окружной судья США в Делавэре Леонард Старк постановил, что GSK не предоставила достаточно доказательств того, что Teva убеждала врачей прописывать препарат для защищенного патентом случая использования.

Однако согласно недавнему постановлению апелляционного суда, были обнаружены «веские доказательства» того, что Teva стремилась побудить врачей прописывать лекарство для этого случая.

Как сообщила окружной судья Полин Ньюман, пресс-релизы и рекламные материалы Teva подтверждают первоначальное решение жюри. Кроме того, свидетель от GSK сообщил, что врачи «полностью полагаются» на такие материалы от производителей дженериков. Это означает, что они не прописали бы Coreg для новой болезни, если бы Teva не убеждала их так сделать.

Ранее комитет Конгресса США обвинил Celgene и Teva в завышении цен.

Николай Соколов

pharmvestnik