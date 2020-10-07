GSK и AstraZeneca начнут использовать в исследованиях искусственный интеллект

Британские фармацевтические компании GlaxoSmithKline (GSK) и AstraZeneca заключили соглашение о сотрудничестве с Национальной службой здравоохранения Великобритании и разработчиком графических процессов и чипов Nvidia. Организации планируют создать Cambridge-1, самый мощный суперкомпьютер в Великобритании на основе искусственного интеллекта (ИИ), и использовать его для исследований в области здравоохранения. Производительность ИИ будет составлять 400 петафлопсов, или 400 квадриллионов операций с плавающей запятой в секунду, а мощность программной библиотеки LINPACK – восемь петафлопсов. Компьютер займет 29-е место в мире по скорости выполнения операций.

Cambridge-1 включит в себя 80 сетевых систем Nvidia DGX A100. Технологическая компания вложит в запуск суперкомпьютера 51,7 миллиона долларов США.

Планируется, что онлайн-доступ к базам данных и инструментам ИИ будет предоставлен до конца этого года. GSK и AstraZeneca станут одними из первых фармацевтических производителей, которые начнут эксплуатировать суперкомпьютер. Исследователи из Королевского колледжа Лондона, компании Oxford Nanopore Technologies и Фонда Гая и Сент-Томаса также будут иметь доступ к ИИ.

Среди инструментов искусственного интеллекта были выделены средства для анализа медицинских изображений, данных геномики, используемых в создании лекарственных соединений и разработке прогнозов их реакций в организме. Кроме того, с помощью суперкомпьютера исследователи смогут анализировать медицинскую литературу и патентные документы, чтобы включать данные о существующих методах лечения и реальные данные.

Также Nvidia продемонстрировала модель ИИ, которая способна прогнозировать, будет ли пациент, зараженный коронавирусом, нуждаться в дополнительной кислородной терапии. Система была подключена к 20 международным системам здравоохранения в рамках двухнедельного проекта. Точность предсказаний составила 94%. Это поможет врачам определять, какие пациенты будут нуждаться в интенсивной терапии.

Ранее «ФВ» сообщал, что американский регулятор расширил расследование случая заболевания поперечным миелитом одного из участников испытаний вакцины от коронавируса, проводившихся компанией AstraZeneca.

Владимир Заболотских

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